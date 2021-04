Microsoft : clap de fin pour l’application Cortana sur Android et iOS

Les applications Cortana de Microsoft pour Android et iOS ont officiellement été mises hors service le 31 mars 2021. L’assistant vocal de Microsoft, alternative à Google Assistant et Siri, continuera à fonctionner sur Windows 10.

Tout contenu que vous avez créé à l’aide de Cortana va cesser de fonctionner dans l’application sur les deux plateformes mobiles.

Cortana – Crédit : Microsoft

L’application a été initialement lancée en novembre 2018. En février de l’année dernière, elle avait été retirée du Google Play Store et de l’App Store d’Apple. En théorie, peu d’internautes utilisent toujours l’application à l’heure actuelle.

Cortana n’a jamais atteint le niveau de popularité de Siri ou d’Alexa et n’a jamais été adopté à grande échelle. Malgré son lancement en 2014 avant Google Assistant, l’assistant virtuel de Microsoft n’a jamais été apprécié des utilisateurs.

Microsoft dit adieu à Cortana sur une nouvelle plateforme

C’est la troisième plateforme à laquelle Cortana fait ses adieux en peu de temps, après avoir quitté Skype et la Xbox One en 2019. Il semble que Microsoft se tourne lui-même vers des concurrents. En effet, sur la Xbox One, c’est Google Assistant qui a pris la place de Cortana.

Google a fait beaucoup d’efforts pour améliorer son Assistant avec plusieurs fonctionnalités telles que la prise en charge de nouvelles langues et une intégration plus forte avec Android. De même, Alexa a trouvé sa place sur une large gamme d’enceintes intelligentes. Il n’est donc pas surprenant de voir Microsoft se tourner vers ces alternatives plutôt que d’utiliser son propre assistant, qui a toujours été très critiqué par les internautes.

Microsoft indique que l’application ne sera plus prise en charge à partir d’aujourd’hui, et que l’application n’est plus disponible au téléchargement. Ces dernières années, Microsoft a fait passer Cortana d’un assistant numérique personnel similaire à Alexa et Google Assistant à une aide à la productivité intégrée à Microsoft 365. L’application mobile dédiée ne faisait plus partie de cette vision.

Tout contenu que vous avez créé à l’aide de Cortana va cesser de fonctionner dans l’application. En effet, les rappels et les listes créés par les utilisateurs de Cortana ne seront plus accessibles via l’application mobile, mais ils pourront toujours être utilisés sur l’application Cortana de Windows 10, a indiqué Microsoft dans une page de support.

Source : MacRumors