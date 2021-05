Microsoft confirme que Windows 10X n’arrivera pas 2021, et qu’il pourrait ne jamais être lancé

Microsoft confirme aujourd’hui qu’elle ne prévoit plus de sortir Windows 10X. Cette information a été révélée dans un billet de blog annonçant le déploiement de la nouvelle mise à jour Windows 10 21H1.

Le système d’exploitation était initialement censé arriver aux côtés de nouveaux appareils à double écran comme le Surface Neo, avec une interface et des fonctionnalités plus légères et simplifiées, mais le projet semble avoir été enterré.

Windows 10X – Crédit : Microsoft

En 2019, Microsoft avait laissé fuiter ses plans pour Windows 10X, un nouveau système d’exploitation qui aurait été particulièrement adapté aux appareils avec deux écrans. Cependant, l’entreprise avait par la suite confirmé que Windows 10X sera également disponible sur les ordinateurs portables avec un seul écran.

Contrairement à ce qu’on pouvait penser, Microsoft a annoncé que Windows 10X ne serait finalement pas déployé en 2021. Au lieu de cela, Microsoft va intégrer les fonctionnalités de Windows 10X dans Windows 10 classique et ses autres produits.

Windows 10 va bénéficier des fonctionnalités de Windows 10X

Comme indiqué dans le communiqué, l’entreprise a décidé d’annuler cette version spéciale de Windows depuis qu’elle a réalisé que ses fonctionnalités pourraient être intégrées à la version de base de Windows 10. Windows 10X était censé être la nouvelle version moderne de Windows.

L’entreprise affirme que certaines technologies et fonctionnalités, comme les conteneurs d’applications, la saisie vocale et un nouveau clavier, sont en cours d’intégration dans Windows 10. En effet, celles-ci sont déjà présentes dans les versions bêta Windows Insider.

Il est dommage que Windows 10X ne voie jamais le jour, mais peut-être était-ce pour le mieux. En effet, cette nouvelle version du système d’exploitation aurait pu accentuer la fragmentation des utilisateurs, puisque certains utilisent toujours des versions ultérieures. Regrouper toutes les fonctionnalités sur Windows 10 va alors peut-être convaincre certains utilisateurs de mettre à jour leur OS sur leurs ordinateurs.

Pour l’instant, Microsoft déploie progressivement la mise à jour de mai de Windows 10 (21H1), qui introduit des améliorations de la stabilité, des mises à niveau de vitesse pour Windows Defender Application Guard et une meilleure prise en charge de plusieurs caméras Windows Hello. Elle devrait être bientôt disponible pour tous les utilisateurs.

Source : Microsoft