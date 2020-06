Microsoft dépose la marque « Xbox Series », la Xbox Series S (Lockhart) pour cette année ?

Concept de la Xbox Series S / u/jiveduder – Reddit

La console next-gen de Sony se décline en deux versions : la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition. Cette dernière se tourne vers le dématérialisé en s’abstenant d’un lecteur Blu-ray et ainsi être plus abordable. Chez Microsoft, les spéculations se multiplient depuis quelque temps à propos de la Xbox Series S aussi appelée Lokchart. C’est la version low-cost de la Xbox Series X donc elle n’a pas de lecteur Blu-ray et elle est moins performante.

Microsoft vient de déposer la marque « Xbox Series ». La Xbox Series X ne sera donc pas la seule console next-gen du constructeur. Cette nouvelle marque confirme l’idée qu’il y aura plusieurs déclinaisons de la machine de jeux vidéo. La première qui vient à l’esprit est donc bien évidemment la Xbox Series S.

Marque déposée par Microsoft / United States Patent & Trademark Office

Étant donné que Sony a prévu de lancer deux consoles à deux prix différents pour convenir aux besoins et au budget de chaque joueur, ce serait logique que Microsoft emploie la même stratégie. D’ailleurs, le responsable de la branche Xbox, Phil Spencer, en avait touché deux mots à nos confrères de GameSpot en décembre 2019. Il avait lui-même confirmé que le nom Xbox Series permettait de créer plusieurs versions différentes.

Bien que toutes les pistes mènent à une sortie prochaine de la Xbox Series S, Microsoft n’a encore rien annoncé officiellement. De plus, si la Lockhart voit effectivement le jour cette année, il faudra que son prix soit réellement intéressant. Elle ne sera pas en mesure de rivaliser avec la PS5 Digital Edition si ses performances sont revues à la baisse par rapport à la Xbox Series X. L’évènement Inside Xbox du mois de juillet se rapproche à grands pas donc il est possible que le constructeur attende le moment opportun pour dévoiler sa console low-cost.

Source : GameSpot