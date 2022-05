Une page d’assistance récemment découverte sur le site Web de Microsoft détaille la fonctionnalité Microsoft Edge Secure Network. En clair, Microsoft teste un service de type VPN pour son navigateur Edge, ajoutant ainsi une nouvelle couche de sécurité et de confidentialité à l’expérience de navigation.

Microsoft Edge inclura une fonctionnalité VPN intégrée – Crédits : Microsoft

Dans cette page d’assistance, nous apprenons également que ce service VPN sera alimenté par Cloudflare.

Microsoft décrit tous les détails du service

L’avantage pour les utilisateurs exécutant ce réseau privé est une sécurité en ligne renforcée, vos données étant largement protégées de votre fournisseur internet et masquant votre emplacement. Microsoft explique :

« Lorsque vous utilisez le réseau Microsoft Edge Secure, vos données sont acheminées depuis Edge via un tunnel chiffré pour créer une connexion sécurisée, même lorsque vous utilisez un URL non sécurisé commençant par HTTP. Cela rend plus difficile pour les pirates d’accéder à vos données de navigation sur un réseau Wi-Fi public partagé. »

« En chiffrant votre trafic Web directement à partir de Microsoft Edge, nous aidons à empêcher votre fournisseur de services Internet de collecter vos données de navigation, telles que des détails sur les sites Web que vous visitez. Microsoft Edge Secure Network vous permet de naviguer avec une adresse IP virtuelle qui masque votre adresse IP et remplace votre géolocalisation par une adresse régionale similaire pour rendre plus difficile pour les trackers en ligne de vous suivre pendant que vous naviguez. »

La page d’assistance décrit tous les détails du service, y compris comment l’activer, ce qui suggère qu’il devrait être disponible dans un proche avenir. Très probablement, les utilisateurs exécutant les versions Dev ou Canary du navigateur y auront accès en premier, suivis par les utilisateurs de la version bêta et stable. Une fois déployé, le mode Secure Network sera facilement accessible sur Microsoft Edge à partir du menu déjà présent dans le coin supérieur droit de la fenetre.

À terme, les utilisateurs d’Edge recevront 1 Go de données gratuites chaque mois lorsqu’ils se connecteront au navigateur de l’entreprise à l’aide de leur compte Microsoft.

Si Microsoft offrira ou non une option pour obtenir plus de données sur la route n’est pas clair pour le moment. La société affirme que Microsoft Edge Secure Network n’est qu’un test pour le moment. Cela signifie aussi que Microsoft pourrait abandonner le déploiement de cette fonctionnalité.

Source : BGR