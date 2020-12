Microsoft Flight Simulator arrivera sur Xbox Series X et S à l’été 2021

Microsoft vient de dévoiler la date de sortie de Microsoft Flight Simulator sur Xbox Series X et S. Le jeu devrait sortir au cours de l’été 2021, et sera disponible sur le Xbox Game Pass dès sa sortie. Il est déjà disponible sur PC.

Microsoft Flight Simulator se distingue des autres jeux, car il combine des données satellitaires et photographiques du monde réel avec des données météorologiques et aériennes en direct, pour créer une reconstitution réaliste de la planète.

Microsoft Flight Simulator – Crédit : Xbox

Le jeu de simulation de vol de Microsoft est un des jeux les plus ambitieux que l’entreprise américaine a développé. Les joueurs du monde entier ont l’occasion de voler aux quatre coins de la planète, et certains ont découvert qu’un glitch fait disparaître les joueurs dans un trou noir façon Interstellar. Il serait même possible de voler dans le fond d’écran de Windows XP dans Microsoft Flight Simulator. Un fan du jeu est même allé plus loin. En effet, celui-ci a recréé le même vol dans lequel il était assis.

Microsoft Flight Simulator sur Xbox Series X avec autre chose qu’une manette ?

Xbox a déclaré sur son blog que les joueurs sur Xbox Series X et S pourront s’attendre à ce que les mises à jour déployées sur PC arrivent également sur les consoles. De plus, Microsoft a déclaré travailler avec plusieurs partenaires tiers pour apporter des périphériques supplémentaires aux Xbox Series X et S pour rendre la simulation sur console encore plus immersive.

On peut alors imaginer qu’il sera possible de jouer à Microsoft Flight Simulator avec autre chose que sa manette Xbox. Microsoft a déjà annoncé que le jeu serait compatible avec les casques de réalité virtuelle. Microsoft Flight Simulator permet de voler au-dessus de 2 millions de villes, 1,5 milliard de bâtiments, et d’atterrir dans plus de 37 000 aéroports différents.

Sur Xbox Series X et S, on ne sait pas encore pas exactement à quel rendu les joueurs peuvent s’attendre. On peut voir de belles images sur le trailer, donc on espère que le jeu sera aussi fluide une fois dans les consoles. D’autres jeux sont également prévus pour la fin de l’année 2021, comme Halo Infinite. Microsoft a déjà dévoilé quelques images du jeu pour faire patienter les joueurs.

