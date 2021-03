Microsoft Flight Simulator : un mod ajoute le cargo coincé dans le canal de Suez

Le porte-conteneurs Ever Given dans Microsoft Flight Simulator – Crédit : Travis Koryciak

Plus réaliste que jamais, Microsoft Flight Simulator contient le cargo coincé dans le canal de Suez depuis presque 6 jours maintenant. Ce n’est pas un ajout officiel du développeur Asobo Studio, mais bel et bien un mod créé par un fan de la communauté. Si vous voulez aussi survoler le porte-conteneurs Ever Given, il vous suffit de télécharger gratuitement le mod sur ce site. Il faut bien attendu avoir Microsoft Flight Simulator sur PC pour installer le mod. D’ailleurs, le jeu sortira sur les Xbox Series X et S à l’été 2021.

Vous pouvez survoler Ever Given dans Microsoft Flight Simulator

Sur Twitter, Mat Velloso qui est le conseiller technique du PDG de Microsoft a partagé une vidéo de ce mod très réaliste. Il a été développé par le moddeur Travis Koryciak. Microsoft Flight Simulator met à jour en temps réel les conditions météorologiques et le trafic aérien pour une immersion encore plus profonde. Néanmoins, le cargo n’a pas encore été ajouté au jeu. Nous ne savons même pas si cela est prévu par les développeurs. Quoi qu’il en soit, les joueurs peuvent profiter du mod qui a déjà été téléchargé plus d’un millier de fois.

Cargo ship stuck in Microsoft Flight Simulator pic.twitter.com/SczumWI5mD — Mat Velloso (@matvelloso) March 28, 2021

Ever Given est incontestablement le porte-conteneurs le plus célèbre de ces derniers temps. Nous n’avons pas encore les causes précises de l’incident. Cependant, un mélange entre tempête de sable, vents violents et erreur humaine a positionné le cargo en travers du canal de Suez. À lui tout seul, ce canal représente entre 10 et 12 % du volume de marchandises du commerce mondial. Les répercussions de cet incident sont donc terribles pour l’économie. Par exemple, il se pourrait bien que la pénurie de la PlayStation 5 à travers le monde se retrouve aggravée par le blocage du canal de Suez.

Enfin, le porte-conteneurs a été remis à 80 % dans la bonne direction. La voie n’est pas encore complètement libre à l’heure où cet article est rédigé. Vous pouvez suivre sa progression sur le fameux site « Is that ship still stuck ? » qui indique la position du bateau en temps réel.

Source : Screen Rant