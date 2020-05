Microsoft : la Xbox Series S (Lockhart) n’est pas abandonnée

À la présentation surprise de sa console next-gen aux Game Awards, Microsoft l’a également baptisé officiellement Xbox Series X. Un nom évocateur qui laissait à nouveau entendre que la console serait également déclinée en version low cost, probablement une Xbox Series S. Identifié sous le nom de code Lockhart, la machine s’est faite très discrète, à tel point qu’on pouvait se demander si Microsoft n’avait pas décidé de la mettre au placard. Dans le dernier podcast Xbox Two, Jez Corden de Windows Central affirme le contraire. Des développeurs travailleraient actuellement à l’adaptation des titres next-gen sur cette console.

Jez Corden semble convaincu que la Xbox Series S est toujours au programme chez Microsoft. Sans préciser de quels titres il s’agit, le journaliste affirme avoir échangé avec des développeurs qui travaillent toujours au portage de jeux sur cette plateforme. Des déclarations qu’il tempère lui-même en précisant que Microsoft pourrait changer d’avis à la dernière minute comme il l’a déjà fait avec sa tablette Surface Mini. Selon lui, la console serait dévoilée lorsque Microsoft annoncera le prix de la Xbox Series X. La machine étant beaucoup moins performante que sa grande soeur, Microsoft aurait tort de la présenter sans pouvoir annoncer sa caractéristique la plus séduisante.

Xbox Series S, quel intérêt pour les possesseurs de PS4 ou de Xbox One ?

En attendant une annonce officielle, il convient de prendre ces affirmations avec réserve. Néanmoins, on peut tout de même se demander si la sortie d’une telle machine a vraiment un intérêt pour les joueurs, notamment ceux qui possèdent déjà une PS4 ou une Xbox One. On estime que la Xbox Series S serait commercialisée à environ 300 dollars, soit à peu de choses près autant que les consoles actuelles. Du côté du matériel et des performances, la machine serait privée de lecteur Blu-ray et son GPU développerait environ 4 téraflops contre 12 pour la Xbox Series X et 1,4 pour une Xbox One S. Certes la Series S serait également doté d’un SSD, mais est-ce vraiment suffisant pour motiver l’achat d’une nouvelle console ?

