Microsoft préparerait un Surface Laptop plus abordable de 12,5 pouces

Microsoft serait en train de préparer un Surface Laptop plus léger, plus petit et surtout moins cher. Équipé d’un écran de 12,5 pouces et vendu entre 500 et 600 dollars, cet ordinateur portable milieu de gamme serait idéal pour les étudiants.

Surface Laptop 3 – Crédit : Microsoft

Un nouvel ordinateur portable de Microsoft pourrait venir étoffer la gamme des Surface Laptop avant les fêtes de fin d’année. Selon nos confrères de Windows Central, un nouveau Surface Laptop milieu de gamme, nom de code Sparti, est en préparation. Son petit écran de 12,5 pouces en ferait un ultrabook facile à transporter, ce qui est parfait pour les étudiants ou pour les utilisateurs désireux d’avoir un ordinateur portable léger et facile à ranger.

Windows 10 en mode S, i5 10e génération, 4 Go de RAM : l’outil idéal pour les étudiants

Le nouveau Surface Laptop embarquerait Windows 10 en mode S. Cette version du système d’exploitation n’autorise que les applications de Microsoft Store et nécessite Edge. À ce sujet, le navigateur Edge ne pourra bientôt plus être désinstallé sur Windows 10 standard pour différentes raisons.

De plus, l’ordinateur de Microsoft serait équipé d’un processeur i5 de 10e génération, de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Tout comme les MacBook d’Apple, il serait possible de personnaliser le Surface Laptop en augmentant la taille de son disque dur ou de sa mémoire vive, par exemple. Dans le milieu informatique, les ultrabooks Surface Laptop sont reconnus pour leur autonomie élevée et leur qualité de fabrication. La seconde génération qui est le Surface Laptop 2 a introduit en 2019 un véritable clavier d’ordinateur portable qui est venu remplacer le clavier amovible.

Enfin, d’après Windows Central, le Surface Laptop milieu de gamme devrait être annoncé en octobre en même temps que d’autres produits Surface. Son prix se situerait probablement entre 500 et 600 dollars. Étant donné que le Surface Laptop 3 se vend actuellement à 959 € et que la tablette 2 en 1 Surface Go 2 coûte 409 €, le nouveau Surface Laptop se placerait comme l’ordinateur portable milieu de gamme de Microsoft.

Source : Pocket-lint