Microsoft présente une manette Mandalorian à 189,99 € compatible avec les Xbox Series X et S

Microsoft vient de présenter le set Mandalorian disponible en précommande qui sera compatible avec les Xbox Series X et S. À 189,99 €, le set comprend une manette et une station de charge aux couleurs de la série Disney+ The Mandalorian.

La manette Xbox Mandalorian et sa station de charge – Crédit : Microsoft

« Un set parfait pour les chasseurs de primes ». Pour célébrer la diffusion de la deuxième saison de The Mandalorian dès le 30 octobre sur Disney+, Microsoft sort le grand jeu. Il emboîte le pas à LEGO qui a construit Baby Yoda en taille réelle pour l’occasion. Microsoft vient donc de présenter un nouveau set qui saura ravir les fans de la série basée sur l’univers de Star Wars. Nommé Mandalorian, ce set comprend une manette sans fil Xbox ainsi qu’une station de charge Xbox Pro. Bien entendu, les deux affichent les couleurs de la série, mais aussi les motifs et différents logos. Elles ont également l’apparence du beskar qui est un alliage utilisé dans The Mandalorian pour fabriquer les armures.

La manette idéale pour « suivre la Voie de Mandalore », selon Microsoft

Aussi élégante et détaillée que cette nouvelle manette puisse l’être, elle est tout de même plus onéreuse que les autres modèles. Par exemple, la manette Robot White qui sera livrée avec la Xbox Series S coûte 59,99 €. Sa station de charge assortie est vendue séparément à 44,99 €. Cela fait un total de 104,98 € pour profiter du set Robot White de Xbox. Il coûte donc 85 € de moins que le set Mandalorian.

De plus, la manette Mandalorian est disponible en précommande avec une date de sortie prévue pour le 31 décembre 2020. Elle n’arrivera donc pas à temps pour le lancement de la Xbox Series X et de sa petite sœur la Xbox Series S le 10 novembre prochain. Néanmoins, le set Mandalorian est déjà affiché en rupture de stock sur le site de Microsoft en France et aux États-Unis.

Enfin, comme toutes les autres manettes Xbox, la manette Mandalorian a l’avantage d’être polyvalente. En plus de sa compatibilité avec les consoles next-gen et les machines actuelles, Microsoft a confirmé qu’elle est aussi compatible avec Windows 10, Android et iOS.

