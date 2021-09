Microsoft s’apprêterait à dévoiler ses nouvelles Surface

Le mois de septembre s’annonce chargé pour le monde de la tech. Alors qu’Apple devrait prochainement annoncer son nouvel iPhone 13 et Samsung, son prochain Galaxy S21 FE, Google se prépare à damner le pion à son concurrent à la pomme en sortant ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro la veille.

Crédit : Microsoft

De son côté, Microsoft continue à travailler sur son prochain OS, à savoir Windows 11 dont la configuration minimale devrait être revue à la baisse. En attendant la sortie du logiciel, autour d’octobre, la firme de Redmond a lancé des invitations pour un événement avec en tête d’affiche une Surface.

Mise à jour de la gamme Surface

Prévue le mercredi 22 septembre vers 17 h (heure française), cette conférence devrait mettre en avant la gamme Surface avec diverses mises à jour et peut-être l’annonce du Surface 2 Duo.

Parmi les annonces attendues, la Surface Go 3 devrait prendre la relève de la Surface Go 2. Cette tablette hybride possède un clavier détachable permettant de la transformer en PC ultra portable qui s’annonce, selon des observations de sites de benchmark, bien plus performant que la version précédente. La version haut de gamme serait équipée d’un Intel Core i3-10100Y et de 8 Go de RAM.

Le Surface Book 4 est également espéré avec un lifting en profondeur. Une occasion pour Microsoft de rafraîchir cet ordinateur bien plus puissant que la version Go et de faire correspondre le lifting matériel à celui logiciel.

Le Surface Duo 2

Après un premier essai avec le Surface Duo, un smartphone imposant et pliable, Microsoft pourrait bien annoncer la relève lors de la conférence. La première version n’a pas connu un succès retentissant, mais c’est souvent le cas pour la marque.

Cette version 2 devrait embarquer un SoC de dernière génération, un module caméra avec trois objectifs, une connectivité 5G et devrait également être compatible NFC. Il s’agira également d’un mobile Android, Microsoft n’ayant plus d’OS mobile.

Cette version 2 conserve le trait caractéristique de son prédécesseur, à savoir le double écran. Alors que les concurrents proposent des écrans pliants, Microsoft conserve le principe des 2 écrans séparés et articulés. Compte tenu des traces laissées par la pliure, afficher une démarcation propre n’est pas forcément un désavantage. Par contre, si des concepts d’écrans enroulables comme le Oppo X 2021 venaient à se développer, l’avenir des téléphones pliants pourrait s’assombrir.

Il ne reste donc plus qu’à patienter et profiter de ce mois de septembre riche en annonces.

Source : bgr