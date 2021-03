Microsoft Surface Laptop 4 : une fuite révèle la date de sortie et les configurations Intel et AMD

Une nouvelle fuite sur le Microsoft Surface Laptop 4 vient de révéler la date de sortie et les configurations Intel et AMD du prochain ordinateur portable avec une mauvaise nouvelle.

Microsoft n’a pas encore annoncé officiellement son prochain ordinateur portable. Le Surface Laptop 4 succédera au Surface Laptop 3 sorti en octobre 2019. Une fuite du site allemand WinFuture a révélé que le lancement du Surface Laptop 4 est prévu pour avril 2021.

Le Microsoft Surface Laptop 3 – Crédit : Microsoft

Pour rappel, le dernier ordinateur portable de la marque, le Surface Laptop Go que nous avons eu l’occasion de tester, a été lancé il y a moins de six mois. La date de commercialisation du Surface Laptop 4 est ainsi plutôt étonnante compte tenu des habitudes de la firme de Redmond. En attendant, voici quelques détails des configurations Intel et AMD qui ont fuité avec une mauvaise nouvelle que les utilisateurs ne vont sûrement pas apprécier.

Microsoft est parti sur des AMD Ryzen 4000 au lieu des nouveaux Ryzen 5000

Le Microsoft Surface Laptop 4 sera proposé dans deux versions différentes : une Intel et une AMD. Cette dernière serait composée du Ryzen 5 4680U et du Ryzen 7 4980U. Eh oui, c’est la mauvaise nouvelle. Microsoft a décidé de faire l’impasse sur les Ryzen 5000 mobiles dévoilés en janvier dont la plupart des modèles sont dotés de l’architecture Zen 3.

En version Intel, le Microsoft Surface Laptop 4 accueillera les processeurs Intel Core de 11e génération. Il y aura ainsi l’Intel Core i5-1145G7 et l’Intel Core i7-1185G7 pour les modèles haut de gamme. D’ailleurs, la version Intel du Surface Laptop 4 sera la seule à pouvoir être livrée avec 32 Go de RAM. La version AMD est quant à elle limitée à 16 Go au maximum. De même, un SSD de 1 To sera exclusif à la version Intel. Les autres options seront 128, 256 et 512 Go de stockage.

À l’instar du Surface Laptop 3, le nouvel ordinateur de Microsoft sera disponible en deux tailles d’écran, à savoir 13,5 et 15 pouces. Les deux sont au format 3:2. Le site allemand confirme aussi que le design du Surface Laptop 4 sera similaire à celui de son prédécesseur. Bien entendu, toutes ces fuites sont à prendre avec des pincettes en attendant l’annonce officielle de Microsoft.

Source : Slash Gear