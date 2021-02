Microsoft va aider les développeurs à rendre les jeux Xbox et PC plus accessibles

Dans un billet de blog intitulé « The Future of Game Accessibility on Xbox », Microsoft a annoncé certains changements qu’elle apporte à ses directives d’accessibilité à la Xbox (XAG). L’entreprise américaine tient beaucoup à rendre ses jeux accessibles pour le plus grand nombre de joueurs.

Les XAG ont été lancées pour la première fois en janvier 2020 afin de permettre aux développeurs d’établir une liste de points à vérifier pour s’assurer que leurs jeux sont accessibles.

Programme pour rendre les jeux plus accessibles – Crédit : Microsoft

Depuis la sortie de la manette Xbox Adaptive Controller en 2018, Microsoft s’est efforcée de rendre ses jeux plus accessibles aux personnes handicapées. La plupart des développeurs ont également considérablement amélioré les options d’accessibilité de leurs jeux au cours des dernières années, que ce soit dans un menu d’options ou dans l’interface utilisateur de base d’une console.

Microsoft veut rendre les jeux accessibles à tous. Cette refonte des XAG devrait aider les développeurs à mieux comprendre comment adapter leurs jeux pour le plus grand nombre de joueurs. « Les développeurs ont exprimé leur enthousiasme pour les XAG, mais ont également demandé un contexte et des précisions supplémentaires sur la manière de s’assurer que ces lignes directrices sont correctement suivies dans leurs jeux. », peut-on lire dans le post.

Les jeux Xbox bientôt adaptés à plus de joueurs

Le plus grand changement qu’il faut noter est que les développeurs ont maintenant la possibilité d’envoyer leurs jeux Xbox ou PC à Microsoft pour les faire « analyser et valider » sur la base des lignes directrices. « L’aspect le plus important du programme est peut-être l’inclusion des joueurs handicapés dans le cadre du projet de test. », a écrit Zahand, le responsable du programme d’accessibilité de la société. « Chaque test réussi inclut des personnes handicapées, non seulement pour effectuer des tests sur les jeux, mais aussi pour nous faire part de leurs commentaires et leurs idées. ».

Le retour des joueurs sera donc primordial pour les développeurs, puisqu’il les aidera à mieux comprendre où les joueurs handicapés rencontrent des difficultés. Microsoft fournira également des liens vers des documents, des articles et d’autres informations qui aideront les développeurs à mieux comprendre pourquoi certains problèmes sont importants.

En plus de Microsoft, d’autres organismes comme des associations mettent également tout en œuvre pour venir en aide aux personnes handicapées. L’association caritative AbleGamers et les spécialistes d’ATMakers s’étaient par exemple associés pour concevoir une solution bon marché et adaptée aux personnes en fauteuil roulant. Grâce au Freedom Wing Adapter, ils avaient transformé un fauteuil roulant en manette de jeu.

Source : Microsoft