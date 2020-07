Microsoft va arrêter de vendre les abonnements Xbox Live Gold de 12 mois

La société a confirmé à True Achievements qu’elle ne vendra plus d’abonnements de 12 mois au service sur sa boutique en ligne. Dès maintenant, celle-ci ne proposera que des abonnements d’un mois et de trois mois.

Crédit : Microsoft

Après avoir appris que les consoles Xbox One X et One S All-Digital de Microsoft ne seront plus produites, il semble maintenant que le fabricant de consoles abandonne progressivement son abonnement Xbox Live Gold.

Pour rappel, l’offre Gold est nécessaire pour jouer aux contenus Xbox en ligne et celui-ci fournit des jeux gratuits chaque mois dont les joueurs peuvent profiter tant qu’ils restent abonnés.

Naturellement, ce changement soudain et inexpliqué a amené les joueurs de Xbox et les observateurs du marché à spéculer sur le sort du Xbox Live Gold lui-même. Dans un récent article de blog, le responsable de la Xbox, Phil Spencer, a révélé que le service de streaming de jeux xCloud sera associé au Xbox Game Pass sans augmentation de prix.

Vers une évolution des abonnements de Microsoft ?

le Xbox Live Gold s’est grandement développé au fil des années. Le service a vu la concurrence de Sony avec la PlayStation Plus et même Nintendo arriver. Pendant de nombreuses années, ces abonnements ont fait partie intégrante du paysage dans le domaine des jeux sur console. Mais que se passerait-il si Microsoft changeait d’avis ?

Xbox Series X : un débit de 4.8Go/s annoncé pour le SSD

À quoi pourraient donc ressembler les services en ligne de la Xbox à l’avenir ? Vu l’énorme succès de son abonnement Xbox Game Pass, il est tout à fait possible que Microsoft y intègre l’abonnement Xbox Live Gold, ce qui mettrait fin à la nécessité de s’abonner à deux services distincts. Le Xbox Live Gold est d’ailleurs déjà inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate. Microsoft chercherait peut-être à simplifier ses offres.

Source : trueachievements