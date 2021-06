Microsoft va créer des jeux Xbox natifs pour le cloud

Depuis 2013, Microsoft vante la « puissance du cloud » pour offrir la prochaine vague d’innovation en matière de gameplay sur Xbox et Windows PC. La société pourrait bientôt créer ses propres jeux natifs pour le cloud.

Microsoft a engagé l’ancienne directrice de la conception de Google Stadia, Kim Swift, en tant que directrice principale des jeux sur le cloud pour sa Xbox. Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’une initiative majeure visant à développer les jeux natifs pour le cloud pour son service Xbox Cloud Gaming.

Xbox Cloud Gaming – Crédit : Microsoft

Swift a eu une longue carrière dans certaines des plus grandes entreprises du secteur, passant de chef de projet chez Valve sur Portal et concepteur sur Left 4 Dead à des rôles chez Amazon et EA. « Kim va constituer une équipe axée sur les nouvelles expériences dans le cloud. », a déclaré à nos confrères de Polygon Peter Wyse, responsable de la publication de Xbox Game Studios, ajoutant que l’objectif de Microsoft était de créer des « jeux natifs pour le cloud ».

Le service Xbox Cloud Gaming (anciennement connu sous le nom de Project xCloud), qui a été lancé pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate en septembre de l’année dernière, permet aux joueurs de diffuser des jeux Xbox directement sur leurs smartphones.

Bientôt des jeux spécialement conçus pour le cloud chez Xbox

Les joueurs Xbox ont déjà la possibilité de retrouver leurs jeux favoris sur tous leurs appareils, mais ceux-ci ne tirent pas parti des possibilités offertes par le cloud gaming. En effet, à l’heure actuelle aucun titre n’a été développé spécifiquement pour le cloud gaming chez Xbox.

Les serveurs pourraient permettre à Microsoft de créer des jeux encore plus ambitieux, qui demanderaient une puissance de calcul bien supérieure à ce qu’offre une console de salon. On peut également s’attendre à l’arrivée de jeux massivement multijoueurs, puisqu’il est plus facile de connecter entre eux des consoles présentent dans un même data center. De son côté, Google a fermé ses studios de jeux internes Stadia en février. De nombreux membres de l’équipe ont depuis rejoint d’autres entreprises.

Le service Xbox Cloud Gaming de Microsoft devrait bientôt être significativement amélioré, puisque l’entreprise prévoit d’utiliser des Xbox Series X dans ses serveurs dans les prochaines semaines. Jusqu’à présent, l’entreprise n’utilisait que des Xbox One classiques. De plus, on sait que le cloud gaming en 1080p est en test chez Microsoft.

Source : Polygon