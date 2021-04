Microsoft va produire 120 000 casques de réalité augmentée pour l’armée américaine

C’est officiel, Microsoft a signé un contrat avec l’armée américaine afin de lui fournir 120 000 casques de réalité augmentée. Ils travaillent déjà ensemble depuis 2018 quand Microsoft avait remporté un contrat d’un montant de 480 millions de dollars pour fournir 100 000 casques HoloLens. Le contrat avait alors fait polémique auprès des employés qui dénonçaient un problème éthique insurmontable. Cela n’a pas empêché les soldats américains de tester le système intégré d’augmentation visuelle, ou IVAS, depuis ces deux dernières années.

Le casque de réalité augmentée de l’armée américaine – Crédit : Microsoft

Dans un communiqué officiel daté du 26 mars 2021, l’armée américaine a déclaré que : « l’IVAS regroupe plusieurs technologies dans une architecture qui permet au soldat de se battre, de répéter et de s’entraîner à l’aide d’une seule plateforme ». Par exemple, le casque de réalité augmentée peut permettre aux conducteurs de véhicules blindés de voir à travers les murs.

Les casques de réalité augmentée de Microsoft améliorent la sécurité et l’efficacité des soldats

Les 120 000 casques de réalité augmentée commandés par l’armée américaine à Microsoft sont aussi basés sur l’HoloLens. Ils permettent de renforcer la sécurité des soldats sur le terrain tout en les rendant plus efficaces en mission. En effet, les soldats ont accès en temps réel à une carte et une boussole. Le casque AR est également équipé d’un système d’imagerie thermique pour repérer les ennemis dans l’obscurité. Il pourrait éventuellement indiquer au soldat l’endroit précis qu’il vise avec son arme.

Le contrat signé entre les deux parties pourrait atteindre la somme astronomique de 21,9 milliards de dollars sur 10 ans. Il s’agit pour le moment d’un contrat d’une durée de 5 ans qui est renouvelable. D’ailleurs, l’armée américaine ne veut pas moderniser que les soldats. Un projet en collaboration avec Command Sight, Inc. lancé l’année dernière vise également à équiper les chiens de lunettes de réalité augmentée.

Enfin, la signature de ce contrat prouve une nouvelle vois que la réalité augmentée joue un rôle de plus en plus important au niveau personnel, industriel, commercial et maintenant militaire. Ce secteur profite également des nouvelles technologies et plus particulièrement de la robotique. Nous vous annoncions il y a quelques mois que l’armée britannique pourrait être composée de 30 000 robots d’ici 2030.

Source : The Verge