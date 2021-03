Microsoft voudrait racheter Discord pour 10 milliards de dollars

Bloomberg rapporte que Microsoft est l’une des nombreuses entreprises « en pourparlers » pour acheter la plateforme de chat et de communauté Discord, pour un prix qui dépasserait les 10 milliards de dollars.

Bloomberg cite Epic Games et Amazon parmi les entreprises qui ont également mené des discussions avec Discord par le passé, mais un rachat de Microsoft serait plus probable.

Discord – Crédit : Discord

Aujourd’hui, Discord compte environ 140 millions d’utilisateurs mensuels. La plateforme de communication est essentiellement célèbre parmi les joueurs de jeu vidéo, mais a récemment été adoptée par de nombreuses communautés et entreprises pour le télétravail à cause de la pandémie.

Microsoft possède déjà l’une des plateformes rivales de Discord, Skype, mais le service vieillissant ne comptait qu’environ 40 millions d’utilisateurs actifs en mars dernier, selon The Verge. Le rapport ne suggère pas qu’un accord ait été conclu, ni même qu’il soit sur le point de l’être, et au moins une source a affirmé que Discord était plus susceptible d’entrer en bourse que de vendre.

Un rachat de Discord par Microsoft, pour quoi faire ?

Bien qu’il s’agisse pour l’instant de bruits de couloir, il est important de noter à quel point un service comme Discord pourrait être bénéfique pour l’avenir de la communication sur la plateforme Xbox. Xbox et Discord ont déjà travaillé ensemble par le passé, les propriétaires de Xbox ayant désormais la possibilité de relier leurs comptes Discord pour voir ce que font leurs amis.

Microsoft s’est également déjà associé à Discord pour offrir des avantages dans le cadre du service d’abonnement Xbox Game Pass, notamment trois mois de Discord Nitro. Si un rachat avait lieu, cela permettait à Xbox d’intégrer Discord directement sur sa console. Les joueurs n’auraient donc plus à passer par les services de messagerie du Xbox Live, moins performants.

En 2018, Microsoft avait même lancé son clone de Discord pour les joueurs Xbox, mais celui-ci n’avait pas été très bien accueilli par les fans, qui préféraient se tourner vers d’autres plateformes. Discord dispose même du Mobile Voice Overlay, qui n’est plus réservé aux appareils Samsung. Celui-ci permet de conserver une interface de contrôle du chat vocal en surimpression, au-dessus de tous les autres écrans.

Source : Bloomberg