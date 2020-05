Millénium : Amazon adapte la célèbre saga littéraire en série

La célèbre saga de romans policiers suédoise Millénium s’est achevée en 2019, a annoncé son dernier auteur. Mais son héroïne Lisbeth sera bientôt dans de retour sur les écrans dans une nouvelle série sous forme de reboot produite par Amazon Studios.

Crédit : Yellow Bird Films

Baptisée en anglais « The Girl With The Dragon Tattoo », la série ne sera pas une suite au sixième et dernier roman Millénium. L’intrigue sera totalement différente de celle des livres. Selon le magazine Variety, elle se déroulera à notre époque et introduira « un nouveau décor, de nouveaux personnages et une nouvelle histoire ». On sait cependant que la série aura bien pour héroïne Lisbeth Salander, ce personnage de hackeuse punk justicière dont on suit les aventures dans les romans.

Millénium : des films, une BD, et maintenant une série

On ignore encore si Lisbeth retrouvera le deuxième personnage principal de la saga Mikael Blomkvist. Pour l’instant, la production n’a pas encore recruté les acteurs. Dans l’adaptation cinématographique américaine réalisée par David Fincher en 2011, Lisbeth Salander était jouée par l’actrice Rooney Mara, qui avait alors été nominée pour sa performance aux Oscars. Elle partageait l’affiche avec Daniel Craig, qui incarnait le journaliste Blomkvist. La série Amazon sera co-produite par Andy Harries, à qui l’on doit notamment Outlander et The Crown. Elle sera diffusée sur la plateforme Amazon Prime Video.

La saga Millénium a connu un immense succès partout dans le monde, avec plus de 100 millions d’exemplaires vendus. Créée par le journaliste suédois Stieg Larsson en 2005, elle a été adaptée plusieurs fois au cinéma, mais aussi en bande-dessinée. L’auteur est décédé après la publication des trois premiers romans, mais l’écrivain David Lagercrantz a ensuite ajouté trois nouveaux livres à la série. Le dernier tome intitulé La fille qui devait mourir a été publié en août dernier.

Source : Variety