Minecraft arrive ce mois-ci sur PlayStation VR avec une mise à jour gratuite

Cette prise en charge de la réalité virtuelle s’étend à l’ensemble du jeu, ce qui signifie que ce ne sera pas un jeu bridé ou une version spécialement développée pour la réalité virtuelle.

Crédit : Minecraft VR – Sony / Playstation Blog

Les joueurs pourront utiliser leur manette DualShock 4 pour « se déplacer et faire toutes les manipulations et les actions de combat. ». En plus des réglages permettant de modifier l’expérience de la réalité virtuelle, les modes de visualisation Immersion et Salon seront également disponibles ici. Le premier met les joueurs directement dans le monde, tandis que le second permet aux joueurs d’être dans une salle de jeu où ils jouent Minecraft sur un écran en face d’eux, comme ce que fait déjà Netflix VR. C’est une bonne alternative pour ceux qui ont la nausée en jouant à certains jeux en réalité virtuelle.

L’artisanat, le combat et la survie en général se feront toujours en utilisant une manette et non les Playstation Move, mais vous pourrez le faire avec un niveau d’immersion plus poussé. Tout ce dont vous avez besoin est un kit PSVR et un jeu Minecraft entièrement mis à jour.

Minecraft était disponible sur Oculus Rift, Windows Mixed Reality, et Gear VR depuis un certain temps maintenant. La PSVR va permettre à encore plus de joueurs de construire en réalité virtuelle, ou de se lancer des défis fous comme retrouver le monde de l’écran-titre.

Une mise à jour très attendue par la communauté

Sur les réseaux sociaux, les joueurs PlayStation du monde entier expriment leur impatience d’essayer cette nouvelle version de Minecraft. Cela fait maintenant plusieurs années que les joueurs la réclamaient, car d’autres plateformes avaient déjà accès à Minecraft VR.

Microsoft organise un Minecraft Live le 3 octobre, où sera présenté en avant-première le nouveau contenu de Minecraft et les mises à jour pour l’action-RPG spin-off, Minecraft Dungeons. Le développeur de Minecraft, Mojang, a récemment changé d’identité visuelle et teasé de nouveaux projets.

Source : Playstation Blog