Minecraft le film : Jason Momoa (Aquaman) sur le point de rejoindre l’aventure !

C’est un défi qui s’annonce ardu : adapter Minecraft pour en faire un film live-action digne de ce nom. Aux commandes de ce projet audacieux, on retrouvera Jared Hess, le réalisateur du film Napoleon Dynamite et de la série The Last Man on Earth. Et d’après The Hollywood Reporter, l’itération cinématographique de MC pourrait accueillir une pointure d’Hollywood pour muscler son casting.

Jason Momoa serait ainsi en discussions très avancées avec la Warner pour jouer dans le film. Si ces dernières se concrétisent, l’officialisation de sa participation ne devrait plus tarder. Connu notamment pour son incarnation d’Aquaman dans le DCEU, Jason Momoa sera à l’affiche d’Aquaman and the Lost Kingdom qui sortira en mars 2023. La palette du comédien est large puisqu’il a également fait des apparitions remarquées dans Game of Thrones (Khal Drogo) ou encore plus récemment dans Dune (Duncan Idaho).

Minecraft : le rôle principal pour Jason Momoa ?

À l’avenir, Jason Momoa incarnera en outre un méchant dans Fast and Furious 10. On ne sait toutefois pas que rôle lui sera destiné dans le film Minecraft produit par Mary Parent (Dune), Roy Lee et Jill Messick (à titre posthume). Quoi qu’il en soit, le film n’est pas près de débarquer dans les salles obscures, aucune date de sortie n’ayant encore été dévoilée. À l’origine, il devait être réalisé par Shawn Levy mais ce dernier a finalement été remplacé par Rob McElhenney. Qui a également quitté le navire en 2018, poussant la Warner à retarder l’entrée en production.

En cas de succès commercial, le film Minecraft pourrait bel et bien être la première émanation d’une franchise à l’instar de Sonic dont voici la critique du second opus. Mais comme l’expérience nous l’a appris, les adaptations de jeux vidéo peinent souvent à faire l’unanimité. Les nombreux joueurs de MC sont toutefois curieux de découvrir l’univers cubique de leur titre fétiche sur grand écran.

Source : THR