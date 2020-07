Minecraft : un joueur a recréé une séquence de la campagne de Halo Infinite

Crédit : u/skumdumlum – Reddit

On ne compte plus les univers de jeux ou de films recréés dans Minecraft. Certaines reproductions sont impressionnantes et fidèles au modèle d’origine telles que le château Poudlard d’Harry Potter au sein duquel un RPG a été développé pendant près de sept ans. Saviez-vous que même le Vatican a créé son propre serveur Minecraft il y a quelques mois ? Le jeu de Mojang offre tout simplement des possibilités de création sans fin. Alors quand un jeu aussi important que Halo Infinite se révèle dans une première vidéo de gameplay, il fallait s’attendre à ce qu’il fasse son apparition dans Minecraft.

Master Chief atterrit dans un monde Minecraft

Le 23 juillet dernier, Microsoft a présenté les jeux first-party de la Xbox Series X. Le plus attendu d’entre eux était Halo Infinite. Une séquence de gameplay longue de 8 minutes et présentant la campagne a été révélée au public. Certains joueurs la critiquent tandis que d’autres en sont satisfaits, mais là n’est pas la question.

Dans cette vidéo, on voit Master Chief descendre du vaisseau et arriver sur l’anneau Halo. Plusieurs minutes d’exploration, de combat et de conduite s’ensuivent alors. Le joueur de Minecraft a recréé l’arrivée de Master Chief sur l’anneau. Il a même réussi à l’intégrer au monde cubique. Il a posté la vidéo de sa création sur le subreddit de Halo. Le fusil d’assaut iconique est d’ailleurs plutôt bien réalisé.

Cette création prouve encore une fois que Minecraft est devenu plus qu’un jeu. Récemment, un joueur a utilisé un mod permettant d’émuler Windows 95 sur un PC virtuel afin de jouer à Doom. Halo Infinite ne risque pas d’être émulé dans Minecraft, mais les mods recréant son univers feront probablement leur arrivée d’ici quelque temps.

Source : DualShockers