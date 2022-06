Miss Marvel est la série Disney+ la mieux notée de Marvel

Disponible depuis hier sur Disney+, la nouvelle série Miss Marvel issue tout droit de Marvel Studios bat déjà des records. À ce jour, Miss Marvel est déjà la série Disney+ la mieux notée de Marvel, passant devant Moon Knight, Falcon et le Soldat de l’hiver, et bien d’autres. À son lancement, Miss Marvel a réussi à obtenir un score parfait sur Rotten Tomatoes.

Miss Marvel – Crédit : Marvel Entertainment

Actuellement, la nouvelle série Marvel affiche un score de 97 % sur Rotten Tomatoes. La nouvelle super-héroïne du MCU a déjà conquis le cœur des fans. Elle s’appelle Kamala Khan et elle est une adolescente américaine de confession musulmane. Son idole est évidemment Carol Danvers, alias Captain Marvel.

Miss Marvel a déjà dépassé le score de Black Panther, meilleure production de Marvel jusqu’à présent sur Rotten Tomatoes

Depuis seulement quelques heures, Miss Marvel a dépassé la production Marvel la mieux notée de tous les temps. Il s’agit de Black Panther réalisé par Ryan Coogler et sorti en 2018. Black Panther a un score de 96 % sur Rotten Tomatoes que Miss Marvel a réussi à dépasser au cours des dernières heures.

Le score de Miss Marvel provient de l’avis des critiques, un peu plus d’une centaine pour le moment. Il n’est pas à confondre avec le score de l’audience qui se base sur les évaluations des utilisateurs. Sur 1 161 évaluations à l’heure où cet article est écrit, Miss Marvel a reçu en moyenne une note de 4,5/5. Son score d’audience est actuellement de 88 %.

Enfin, les 6 épisodes de la mini-série Miss Marvel sont déjà disponibles sur Disney+. Au casting, on retrouve Iman Vellani dans le rôle de Kamala Khan, Matt Lintz dans celui de son meilleur ami et Yasmeen Fletcher dans la peau de Nakia Bahadir qui est aussi une amie proche. Après Miss Marvel, She-Hulk : Avocate avec Tatiana Maslany sortira le 17 août 2022 sur Disney+. Il ne faut pas non plus oublier I Am Groot, la série animée de Marvel attendue pour le 10 août sur la plateforme de streaming.

Source : ComicBook