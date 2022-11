Mission Artemis I : vous pouvez envoyer des messages sur l’iPad à bord de la capsule Orion

Depuis son décollage le 16 novembre, la mission Artemis I ne cesse de nous épater. La capsule Orion a pris une première image magnifique de la Terre, puis de superbes clichés de la surface lunaire. Elle se trouve à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre (plus de 400 000), mais elle n’est pas pour autant isolée. Vous pouvez même communiquer avec la capsule en lui envoyant des messages.

L’intérieur de la capsule Orion avec l’iPad de l’expérience Callisto © NASA

La capsule Orion qui transportera un jour des astronautes réalise d’abord une mission sans équipage. Elle accueille tout de même à son bord le faux commandant Moonikin Campos ainsi que plusieurs technologies qui font partie de l’expérience Callisto.

Vous pouvez communiquer avec la capsule Orion à plus de 400 000 kilomètres de distance de la Terre

L’expérience Callisto de la mission Artemis I est une collaboration entre Lockheed Martin, Amazon et Cisco. Plusieurs démonstrations technologiques sont prévues, y compris une avec l’assistante virtuelle Alexa. L’objectif est que les astronautes puissent communiquer avec Alexa dans l’espace pour demander le niveau de la réserve d’eau, l’orientation du vaisseau et d’autres informations utiles. Callisto comprend aussi un iPad qui a évidemment été modifié pour résister aux conditions extrêmes d’un voyage spatial.

L’iPad d’Orion se trouve dans un boîtier bleu qui le protège des rayonnements de l’espace. Son écran affiche des messages qui ont été envoyés depuis la Terre. Vous pouvez vous aussi participer à l’expérience en envoyant un message à Orion. Rendez-vous sur le site de Callisto où vous trouverez un formulaire pour choisir le message et le nom qui seront affichés. Si votre message est approuvé, il apparaîtra sur l’iPad de la capsule.

D’ailleurs, la capsule Orion est aussi équipée de plusieurs caméras et microphones qui enregistrent tout ce qu’il se passe à l’intérieur. Les équipes au sol peuvent ainsi évaluer les performances de l’expérience Callisto. En ce qui concerne la capsule en elle-même, elle se dirige vers une orbite rétrograde lointaine autour de la Lune. Elle doit l’atteindre aujourd’hui. Elle a d’ailleurs pris une image incroyable de la Terre après avoir survolé la Lune. Le 28 novembre, Orion battra le record de la distance entre un vaisseau spatial conçu pour transporter des astronautes et la Terre. Elle se situera alors à plus de 432 108 kilomètres de notre planète.

