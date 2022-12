Mission DearMoon : Une star de la K-POP et plusieurs artistes pour le premier survol touristique de la Lune

La liste de l’équipage de la mission Spatiale DearMoon est connue. En plus du milliardaire Japonais Yūsaku Maezawa, qui finance une grande partie de ce projet, ce sont de nombreux artistes qui devraient prendre leur envol vers la Lune. En effet, la mission, qui a pour but d’effectuer le premier vol spatial touristique autour de la Lune, suit bien son cours. Si le transporteur de SpaceX qui les amènera à bon port n’est pas encore prêt, les identités des personnes qui auront la chance d’accompagner le milliardaire dans l’Espace, sont connues. Et force est de constater qu’un tournant véritablement artistique a été donné au projet.

L’équipage de la mission DearMoon dévoilé © Pixabay

En effet, ce sont 8 artistes qui s’envoleront, bientôt vers la Lune (la date officielle de lancement étant soumise au développement du véhicule spatial de SpaceX). Un producteur de musique électronique (Steve Aoki), un créateur de vidéos YouTube (Tim Dodd), un chorégraphe (Yemi A.D.), deux photographes (Karim Iliya et Rhiannon Adam) ainsi qu’un réalisateur de film documentaire (Brendan Hall), un acteur (Dev Joshi), et un chanteur de K–Pop (T.O.P.) se convertiront ainsi vraisemblablement en astronautes le temps de la mission.

Le tourisme spatial en plein essor

Si cela pouvait semblait relever de la science-fiction il y a quelques années seulement, aujourd’hui la réalité a bel et bien changé. Le tourisme dit spatial c’est-à-dire l’activité économique consistant à envoyer dans l’Espace des non-professionnels astronautes, séduit. Trois entreprises ont, par exemple, effectué au cours de cette année, leurs premiers vols spatiaux touristiques. Une dynamique en plein essor qui illustre la croissance des investissements dans ce milieu. A titre d’exemple, en 2021, les recettes perçues par les entreprises du domaine spatial ont été chiffrées à plus de 10 milliards d’euros.

Un commerce juteux bien qu’il apparaisse relativement hors du temps. En effet, peu écologique, ces vols réservés, dans la plupart du temps, à des miliardaires, souffrent d’une mauvaise presse. Pour rappel, le coût environnemental pour lancer une fusée dans l’espace reste aujourd’hui très important. Un seul décollage en partance pour l’Espace, produirait, en quelques secondes, environ 300 tonnes de CO2.

