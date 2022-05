Mission Impossible 7 : une première bande-annonce truffée d’incroyables cascades pour Tom Cruise

La première bande-annonce de Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One est là. On y voit Tom Cruise de retour en action, avec d’impressionnantes cascades. La vidéo est à retrouver ci-dessous.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One © Paramount, YouTube

Paramount Pictures vient de publier la première bande-annonce officielle de Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One, le septième volet de la franchise d’action. Cette nouvelle séquence voit Tom Cruise revenir en tant qu’Ethan Hunt, alors qu’il se lance dans une nouvelle quête pour sauver le monde.

Blindée d’action, la première bande-annonce pour Mission Impossible 7 est enfin là

Tom Cruise remet le couvert dans cette première bande-annonce : on y voit une variété de cascades impressionnantes, un train à vapeur qui s’écrase, plusieurs poursuites en voiture, etc. Ving Rhames, Simon Pegg et Rebecca Ferguson sont également à ses côtés. Les nouveaux venus dans la franchise, Hayley Atwell, Pom Klementieff et Esai Morales, apparaissent aussi brièvement à l’écran.

Bien que l’on sache actuellement peu de choses sur l’intrigue de Dead Reckoning Part One, le film a connu un développement difficile en raison de la pandémie de COVID-19. Initialement prévu pour une sortie en juillet 2021, Paramount avait finalement retardé la sortie du film en 2023.

Malgré ce retard, le film s’annonce comme l’un des plus explosifs de la franchise. Tom Cruise avait notamment déclaré que le film comprend l’une des cascades les plus dangereuses qu’il ait jamais réalisées. La séquence en question voit Cruise conduire une moto sur une falaise, faire un saut gigantesque avant de déployer un parachute. L’icône hollywoodienne avait affirmé que l’entraînement requis pour cette cascade l’avait amené à sauter en parachute 500 fois et faire 13 000 sauts à moto.

Réalisé et écrit par Christopher McQuarrie, Mission Impossible 7 sortira le 14 juillet 2023 au cinéma (la date se limite pour l’instant aux États-Unis). Rappelons enfin que Mission Impossible 8 devrait signer la fin des aventures du personnage d’Ethan Hunt.