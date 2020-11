Mission Impossible : toutes les meilleures cascades de Tom Cruise recrées en stop-motion

Les plus célèbres cascades de Tom Cruise dans la saga Mission Impossible ont été compilées dans un montage en stop-motion. On y retrouve le héros Ethan Hunt, représenté par une petite figurine au large sourire caractéristique de l’acteur américain, reproduisant des scènes mythiques des films.

Tom Cruise réalise la plupart des ses cacades – Crédit : Paramount Pictures

Accroché à un avion, courant sur un train ou sur la paroi d’un immeuble, toutes les cascades les plus folles de la franchise sont au rendez-vous. Le résultat est impressionnant et assez amusant. L’auteur du montage a réussi à parfaitement recréer chaque scène en utilisant quelques objets et accessoires très simples.

Tom Cruise toujours roi des cascades dans Mission Impossible 7 et Top Gun : Maverick

Tom Cruise est connu pour réaliser lui-même la plupart des cascades les plus folles de Mission Impossible. L’acteur de 58 ans continue d’épater les fans, mais aussi ses collègues. Henry Cavill (Superman), qui avait joué dans Mission Impossible : Fallout, a décidé de s’inspirer du travail de Cruise. Il réalise désormais de nombreuses cascades de la série The Wicher. Simon Pegg a quant à lui déclaré dans la presse il y a quelques semaines que tout le monde se demandait si Cruise allait vraiment survivre au tournage de ces scènes souvent très dangereuses.

Pegg et Cruise seront bientôt à l’affiche de Mission Impossible 7, dont le tournage a repris il y a peu en Europe. Plusieurs acteurs de la saga seront de retour dans septième film. Il sera suivi peu de temps après de sa suite directe. Tom Cruise reviendra également l’été prochain dans Top Gun : Maverick, dans lequel il a réalisé une fois de plus de nombreuses cascades.

En attendant toutes ces prochaines sorties et pour beaucoup la réouverture des salles de cinéma, de nombreux créateurs offrent des vidéos très originales aux cinéphiles en manque de nouveautés. Beaucoup d’artistes se sont adonnées récemment au montage de bande-annonce. Le mois dernier, un YouTuber a notamment créé un incroyable trailer du film The Batman entièrement réalisé avec des LEGO.

