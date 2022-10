Mission Lucy : le 23 octobre, aidez la NASA à prendre l’astéroïde Eurybate en photo

S’il ne sera pas possible de voir passer le vaisseau spatial Lucy depuis la France, l’Association Française d’Astronomie et la NASA demandent à tout le monde d’essayer de capturer l’astéroïde Eurybate, qui passera devant l’étoile HD 51593 pendant quelques secondes, le 23 octobre.

Vue d’artiste d’un astéroïde © NASA

Le vaisseau spatial Lucy de la NASA a été lancé en 2021, avec comme objectif de se rendre jusqu’aux astéroïdes troyens de Jupiter d’ici à 2027, où il explorera cet emplacement rocheux dans le but de trouver des indices sur la formation de notre système solaire. La sonde spatiale a emporté avec elle des citations d’Albert Einstein, des Beatles et de bien d’autres célébrités.

Ce dimanche, Lucy écumera l’atmosphère terrestre dans le cadre de sa première procédure de propulsion grâce à la gravité terrestre, à environ 380 km du sol. Ce survol rapproché donnera aux habitants de l’ouest de l’Australie et de l’ouest des États-Unis une chance de voir Lucy, lors de son passage à grande vitesse.

L’Association Française d’Astronomie demande de l’aide pour voir et capturer Eurybate

S’il ne sera pas possible de voir passer Lucy au-dessus de nos têtes en France ce dimanche, l’Association Française d’Astronomie vous demande toutefois un petit coup de main. Le 23 octobre 2022 à 4 h du matin, l’astéroïde Eurybate passera devant l’étoile HD 51593, et ce, pendant une dizaine de secondes à peine. À terme, Lucy devra étudier la trajectoire de cet astéroïde d’environ 60 kilomètres de diamètre, qui se trouve actuellement à 600 millions de kilomètres de nous.

« Aux astres, citoyens ! Le dimanche 23 octobre 2022, autour de 4h du matin, l’astéroïde Eurybate va passer devant une étoile dans la constellation des Gémeaux. Par occultation, cette étoile va disparaître (puis réapparaître) pendant plusieurs secondes. Nous appelons le plus grand nombre de personnes possible à vérifier si l’étoile disparaît ou non » explique Afastronomie.

Voici les zones en France d’où il sera possible de capturer ce phénomène d’occultation :

Les zones où il sera possible de capturer Eurybate @ Eric Lagadec

Ce phénomène pourra donc être observé depuis la France, à l’aide d’un télescope ou même d’un simple appareil photo numérique. N’importe qui pourra tenter d’immortaliser ce moment. Pour y participer, vous pouvez vous inscrire à cette adresse.