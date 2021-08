MIX Fold 2 : Xiaomi va bien dévoiler un nouveau smartphone pliant à la fin de l’année

Comme le révèle le leaker Digital Chat Station sur son compte Weibo, un nouveau smartphone de la série MIX a été aperçu. On le connaît pour l’instant sous le nom de code « 21081018SC », et il pourrait s’agir d’un nouveau smartphone pliant.

Xiaomi Mi Mix Fold – Crédit : Xiaomi

Xiaomi a récemment dévoilé son nouveau MIX 4, son premier smartphone avec une caméra sous l’écran. Il est donc peu probable qu’il s’agisse ici d’un MIX 5, c’est pourquoi la piste du MIX Fold 2 est la plus probable. Déjà en février dernier, nous savions que Xiaomi préparait un second smartphone pliant qui succèdera au Xiaomi Mi MIX Fold, il n’est donc pas étonnant de le voir apparaître à nouveau sur la toile.

Digital Chat Station avait déjà évoqué quelques caractéristiques techniques pour le smartphone, comme un Snapdragon 888 et une grosse batterie de 5000 mAh. Côté photo, il utiliserait comme le modèle original un capteur principal de 108 MP, probablement un Samsung HM2). On imagine qu’il sera de nouveau accompagné par un capteur ultra grand-angle et une lentille liquide 3X, comme le Mi MIX Fold.

Le MIX Fold 2 aura un écran signé Samsung

Alors que les écrans 8,01 pouces et 6,52 pouces du Xiaomi Mi MIX Fold original ont été fournis par China Star Optoelectronics, une filiale de TCL, la nouvelle génération pourrait provenir de Samsung. Le géant coréen est actuellement le leader dans ce domaine, et l’a de nouveau prouvé en annonçant son Galaxy Z Fold3 lors de la récente conférence Galaxy Unpacked.

D’après les informations de The Elec, confirmées par Ross Young, le smartphone utiliserait un écran interne de 8,03 pouces fourni par Samsung et que l’on pense être compatible avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. L’écran externe, lui, aurait une taille de 6,38 pouces et serait fourni par Visionox. Son rafraichissement passerait à 90 Hz.

Enfin, on sait que le MIX Fold 2 pourrait être le premier smartphone pliant de Xiaomi à être proposé sur d’autres marchés en dehors de Chine. On pourrait donc bien voir arriver cette nouvelle génération plus aboutie en France d’ici la fin de l’année. Pour rappel, le Mi MIX Fold est commercialisé à 9999 yuans en Chine, soit 1300 euros hors taxe. Le futur MIX Fold 2 pourrait donc arriver à un peu moins de 2000 euros en France.

Source : Digital Chat Station