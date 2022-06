Le mode repos de la PS5 fait des siennes, l’âme de l’IA de Google, deux satellites détruits, c’est le récap’

Au menu de ce récapitulatif : on vous explique pourquoi le mode repos de la PS5 est à éviter. Chez Google, un ingénieur a été suspendu après avoir assuré que l’IA LaMDA était sensible. Enfin, deux satellites ont été détruits à cause d’une panne survenue à bord d’une fusée Astra.

PS5 : le mode repos et ses bugs

Le mode repos de la PS5 est pointé du doigt. En cause, plusieurs dysfonctionnements épineux qui sont toujours d’actualité malgré les correctifs mis en place par le constructeur. Parmi les problèmes les plus récurrents, la console s’éteint parfois brusquement. Le mode repos peut également supprimer ou corrompre des fichiers de sauvegarde, voire même rendre la console totalement inexploitable. Autant dire qu’il vaut mieux s’en passer le temps que Sony règle le souci.

Mode repos PS5 © Tom’s Guide FR

Google : LaMDA, une IA dotée d’un âme ?

Google a suspendu un ingénieur qui avait conversé longuement avec l’intelligence artificielle LaMDA. D’après l’employé, cette IA se considère comme un être ayant une conscience et une âme. Et d’assurer, discussion à l’appui, qu’elle estime ressentir des sentiments comme la peur, l’allégresse ou le désespoir. Du côté de Google, on nie totalement ces affirmations, soulignant qu’elle ne sont étayées par des preuves solides.

LaMDA – Crédit : Google

NASA : deux satellites passent à la trappe

Le décollage de la fusée Astra ne s’est pas déroulé comme prévu. Une panne s’est manifestée à la suite du lancement. Conséquence, les nano-satellites chargés d’effectuer le suivi des tempêtes tropicales ont été détruits avant d’être hissés jusqu’à leur orbite. Un nouveau camouflet pour la NASA et pour Astra qui peine décidément à réaliser ses lancement orbitaux.

