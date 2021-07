Mon Petit Placement : la meilleure solution pour investir en 2021

Lorsque l’on commence à avoir des économies et à se constituer une épargne, il devient intéressant de faire travailler cet argent afin de générer des revenus supplémentaires. Oui car les options de placements proposées par les banques sont souvent inadaptées : placée sur un Livret A, votre épargne perdra rapidement de la valeur, le taux d’intérêt de ce dernier étant inférieur à l’inflation. C’est dans ce contexte que la fintech lyonnaise Mon Petit Placement a lancé une offre qui séduit déjà des milliers de français. Leur crédo ? Permettre aux particuliers d’accéder simplement aux produits financiers les plus avantageux !

Envie de tester ? Inscrivez-vous avec le code TOM30 et profitez de -30% sur vos frais à la performance la première année !

Investir simplement sur des produits performants

Et pour en profiter, pas besoin d’investir de grosses sommes. Tout l’attrait de Mon Petit Placement réside dans son accessibilité, avec des placements qui peuvent être réalisés à partir de 300 euros. La promesse du service est d’assurer à ses clients que même en commençant avec un petit investissement, ils ont la possibilité d’accéder à des produits financiers haut de gamme et performants, comme JP Morgan, Lazard ou encore Pictet, qui sont normalement l’exclusivité des grands investisseurs.

L’autre innovation est de pouvoir se passer de discussions interminables avec son banquier pour lancer le processus. Ici tout se passe en ligne : vous pouvez ouvrir un compte n’importe quand et depuis n’importe où. Il n’y a pas de frais d’ouverture ou de clôture, et il est possible de retirer son argent à tout moment. Une flexibilité loin d’être offerte par toutes les plateformes.

L’interface est sécurisée et intuitive afin que la prise en main soit extrêmement simple. Pour chaque placement, un niveau de risque et de performance potentielle moyenne est affiché pour que vous puissiez investir en toute connaissance de cause et de façon personnalisée selon vos besoins. Et bien sûr, les données bancaires sont totalement protégées.

Mon Petit Placement adopte une politique du gagnant-gagnant : si vous ne générez pas d’argent avec votre placement, le service n’en gagne pas non plus. Au moins, vous êtes sûr que tout sera fait pour vous aider à faire fructifier votre épargne. Leur source de revenus provient des frais de commission, qui sont prélevés uniquement sur les bénéfices que vous réalisez et si votre placement performe. La plateforme n’applique aucuns frais supplémentaire caché : toutes les opérations et arbitrages que vous pourriez réaliser sont gratuits !

Comment fonctionne Mon Petit Placement ?

Une fois que vous êtes sur la page d’accueil de Mon Petit Placement, il suffit de cliquer sur le bouton “Je démarre” pour vous lancer en moins de 10 minutes ! Il vous suffit alors de remplir un formulaire qui permettra à leurs experts de comprendre vos besoins et de pouvoir vous proposer une stratégie d’investissement sur-mesure et adaptée à votre profil.

Vous recevrez ensuite un conseil personnalisé gratuit et sans engagement, en vidéo ou par call. Cela ne vous engage à rien, c’est à vous seul de décider si oui ou non vous décidez finalement d’investir.

Le service client est très réactif, vous avez toujours quelqu’un rapidement pour vous guider et répondre à vos interrogations ou vos requêtes, que ce soit par téléphone, mail ou directement sur le chat intégré à la plateforme !

Autre atout de Mon Petit Placement : vous pouvez placer votre épargne en accord avec vos valeurs et selon vos préférences grâce à leur gamme de portefeuilles thématiques : tech, solidarité, climat, emploi… il y en a pour tous les goûts.

Bref, Mon Petit Placement propose une offre sur-mesure, sécurisée et performante à ses clients, leur donnant accès à des produits financiers d’habitude inabordables pour les petites et moyennes épargnes. C’est une excellente solution pour commencer à dynamiser son épargne endormie ou diversifier son patrimoine !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Mon Petit Placement.