Monsieur Cuisine Smart est un succès, Matrix 4 se dévoile dans un ultime trailer, une arnaque sur Amazon, c’est le récap’

Monsieur Cuisine Smart rencontre un succès fulgurant dès sa sortie

C’est hier que Lidl lançait son robot cuisine, Monsieur Cuisine Smart. 15 minutes après l’ouverture des magasins, les rayons étaient vides. Entre son prix de vente attractif à 399 € et les nombreux scalpers dont le projet est de revendre à prix d’or le robot sur le Bon Coin, Monsieur Cuisine Smart a rencontré un succès immédiat. Le responsable du Lidl de Coignières nous a cependant assurés que de nouveaux stocks étaient disponibles et arriveraient très rapidement en magasins.

Matrix Resurrections se dévoile dans un nouveau trailer explosif

Un ultime trailer de 3 minutes de Matrix Resurrections a été dévoilé, et même si l’intrigue reste intacte, pas de doute, ce volet 4 promet d’être riche en explosions et sublimes effets ! Un affrontement dans un couloir, un train lancé à pleine vitesse et des combats d’arts martiaux, ces 3 minutes ne peuvent qu’attiser encore plus notre curiosité et notre excitation. La sortie de Matrix 4 est prévue pour le 22 décembre 2021 en France.

Il tente une arnaque osée sur Amazon

Un marchand a tenté une belle arnaque sur Amazon : en effet, l’homme a mis en vente le roman de science-fiction Hominid sur la plateforme moyennant la somme de 987 dollars. Pour justifier ce prix, le vendeur faisait croire que l’ouvrage avait été publié en 1602, alors que le livre était sorti en 2011 pour 15 dollars. L’auteur du titre, John C. Boland, s’est dit très dit très contrarié par ce genre de pratique. L’affaire est désormais entre les mains de la justice.

