Monster Hunter : les producteurs du film s’excusent pour le dialogue raciste

Alors qu’elle vient tout juste de sortir en Asie, l’adaptation du jeu vidéo Monster Hunter, dont le premier teaser avait suscité des réactions mitigées, se retrouve déjà au cœur d’une polémique. En cause, un dialogue très mal reçu par les spectateurs chinois.

Milla Jovovich et Tony Jaa dans le film Monster Hunter – Crédit : Constantin Film

La réplique en question est prononcée par l’acteur et rappeur Jin Au-Yeung. En parlant de ses genoux, son personnage déclare : « Chinese, Japanese, dirty knees – look at these ». En français : « Chinois, Japonais, genoux salles, regardez ceux-là. ». Cette blague a été très mal perçue par les spectateurs chinois. En une journée seulement, le dialogue a fait le tour des réseaux sociaux, poussant les distributeurs à retirer complètement le film des salles.

Le studio s’excuse et supprime la scène

Les producteurs du film n’avaient visiblement pas vu ce problème venir, et ont dû rapidement le corriger. Hier, le studio allemand Constantin Film a donc publié des excuses officielles. Le communiqué explique « qu’il n’y avait absolument aucune intention de discriminer, insulter ou encore offenser les personnes d’origine chinoise ». Le studio conclut en annonçant que la réplique tant controversée a été complètement retirée du film.

Pour l’instant, Monster Hunter n’est toujours pas de retour dans les salles de cinéma chinoises. Ce n’est pas la première fois qu’un film est censuré ou retardé en Chine pour ce type de problème. La nouvelle version sans la réplique sera donc certainement replanifiée pour plus tard.

De son côté l’éditeur du jeu Capcom s’est exprimé ce week-end pour rappeler que le blockbuter est produit par une société différente. Il a cependant déclaré avoir « collecté les opinions de tous au sujet du film Monster Hunter » et les avoir transmis aux différents producteurs.

En France, Monster Hunter ne sortira qu’en février 2021. On ignore si la réplique à l’origine de cette polémique sera présente ou non dans la version diffusée dans le reste du monde.

Source : ComicBook