Montre connectée Huawei Watch GT2 Pro 70€ de réduction immédiate à la Fnac

A la Fnac, la montre connectée Huawei Watch GT2 Pro bénéficie d’une belle réduction et passe à 229,99 €.

Si vous comptiez vous acheter cette montre connectée, c’est le moment de profiter de cette belle remise. A la Fnac, la montre connectée Huawei Watch GT2 Pro passe donc de 299,99 € à 229,99 € soit une belle réduction immédiate de 70 €.

Huawei Watch GT2 Pro bénéficie d’une belle promo à la Fnac

La montre connectée Huawei Watch GT2 Pro a de nombreux atouts pour vous séduire : elle a un design épuré et élégant contient des matériaux haut de gamme, elle est performante, elle est autonome en énergie et bien évidemment elle est en promo à la Fnac.

A 229,99 € au lieu de 299,99 € c’est donc le moment de découvrir ce produit pour lequel vous ne payerez pas de frais supplémentaires pour la livraison.

Sur le marché depuis fin 2020, la montre connectée Huawei Watch GT2 Pro est composée de 32 Mo de RAM et 4 Go de mémoire ROM avec un processeur KIrin A1 efficace et économe en énergie. Avec sa batterie haute capacité de 450 mAh, vous pourrez tenir une quinzaine de jours avant de recharger votre montre.

Les fonctionnalités présentent sont semblables aux autres meilleures montres connectées : GPS, suivi du sommeil, suivi de la fréquence cardiaque, 100 modes d’entrainement sportif ou encore capteur de lumière ambiante.