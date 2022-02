Moon Knight : Disney+ dévoile la nouvelle bande-annonce de sa série Marvel

À l’approche de sa sortie, Moon Knight se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce. L’occasion de voir le super-héros en action face à ses ennemis.

Un super-héros pour le moins torturé va bientôt faire irruption sur Disney+. Il s’agit de Moon Knight dont la première bande-annonce a été dévoilée le 18 janvier dernier. Nous avons donc déjà eu un aperçu de Steven Grant, campé par Oscar Isaac. Employé dans une boutique de souvenirs, celui-ci souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Des souvenirs d’une autre vie le hantent et il peine à distinguer les rêves de la réalité. Il finit par comprendre qu’il partage son corps avec le mercenaire Marc Spector alias Moon Knight, un super-héros qui a hérité de ses pouvoirs grâce au dieu égyptien de la Lune.

Dans le dernier trailer de Moon Knight (voir ci-dessus), de nouvelles images confirment que l’origin story du super-héros sera abordée, une image d’une pyramide fendue par une lumière violette provenant des cieux étant visible fugacement. On a également quelques plans où le personnage s’attaque à des ennemis affairés à lui tirer dessus. L’occasion de constater que le personnage peut planer dans les airs grâce à sa cape et sauter sur de grandes étendues.

Moon Knight : un nouveau trailer alléchant à quelques semaines de la sortie

Pour rappel, Moon Knight a bel et bien la faculté de réaliser des acrobaties chaloupées, étant également un combattant redoutable. Pour se défaire de ses adversaires, il utilisera notamment un boomerang en forme de croissant, comme on peut le voir dans la bande-annonce. Cette dernière dévoile également quelques images d’Ethan Hunt qui jouera le rôle d’Arthur Arrow, un gourou qui va inciter le héros à « embrasser ses ténèbres intérieures ». On peut d’ailleurs l’entendre prononcer la phrase suivante : « Ça doit être pénible toutes ces voix dans ta tête. Il y a du désordre en toi. Accepte-le ».

De quoi confirmer que Steven Grant aura bien du mal à apprivoiser cette seconde identité qui cohabite avec lui. La lutte intérieure du personnage sera d’ailleurs l’un des grands intérêts de la série qui s’annonce aussi sombre que torturée. Le premier épisode sera diffusé sur la plateforme de Mickey le 30 mars prochain.