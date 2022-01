Marvel Moon Knight : le trailer torturé de la mini-série Disney+

Moon Knight © Marvel Studios

Fort du succès de WandaVision, Marvel s’est lancée dans la préparation de plus d’une dizaine de séries. De l’inoubliable Loki en passant par la récente Hawkeye, l’année 2021 aura été très intense pour le studio, qui ne compte pas s’arrêter là en 2022.

En effet, la toute première bande-annonce de Moon Knight, la prochaine série Marvel, vient de tomber. Et croyez-nous, elle fait froid dans le dos. Il ne faudra pas attendre trop longtemps avant de pouvoir la regarder puisque sa date de sortie est fixée au 30 mars 2022 !

La première bande-annonce de Moon Knight va vous glacer le sang

La bande-annonce de Moon Knight dévoile, comme c’était pressenti, Oscar Isaac en tant que Marc Spector, un superhéros atteint d’un trouble dissociatif de l’identité. Dans les bandes dessinées, Spector obtient ses pouvoirs du dieu égyptien de la lune Khonshu, d’où le nom des comics et de la série.

Le tournage de Moon Knight a eu lieu l’année dernière et s’est terminé en octobre. Jeremy Slater (The Umbrella Academy) est le scénariste en chef de la série, avec le cinéaste égyptien Mohamed Diab à la tête de l’équipe de réalisation, qui comprend Justin Benson et Aaron Moorhead (Synchronic).

Marvel et Disney+ ont dévoilé la bande-annonce de Moon Knight lors d’un match américain diffusé sur ESPN et ABC. Selon le synopsis officiel, la série présente Isaac comme un homme du nom de Steven Grant, « un employé de boutique de cadeaux » qui découvre qu’il est atteint d’un trouble dissociatif de l’identité. Et l’une des identités de Steven est le mercenaire Marc Spector…

Découvrez les deux bandes-annonces de Moon Knight (en VOSTFR et en VF) ci-dessous, qui sortira, pour rappel, le 30 mars 2022 en exclusivité sur Disney+.