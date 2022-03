Moon Knight : une flopée de nouvelles images dévoilées

Moon Knight – Crédit : Marvel Entertainment

Le 30 mars, le premier épisode de Moon Knight sera diffusé sur Disney+. Cette nouvelle série mettra à l’honneur Oscar Isaac qui campera le rôle de Steven Grant aka Marc Spector / Moon Knight. Un super-héros qui a notamment acquis ses pouvoirs grâce à Khonshu, dieu égyptien de la Lune et de la Vengeance. Une origin story céleste qui sera d’ailleurs abordée dans le futur programme. Un choix pertinent car en dehors des adeptes des comics, peu de personnes connaissent l’histoire de ce super-héros lunaire.

Justement, Marvel vient de diffuser une featurette de présentation intégrant des scènes encore jamais dévoilées de l’Egypte. Un soin tout particulier a été apporté aux décors, preuve que le basculement surnaturel du personnage aura une place conséquente dans le scénario. Du reste, la featurette est entrecoupée d’entretiens avec les acteurs et les membres de la production qui évoquent les spécificités de la nouvelle série Marvel.

À lire > Marvel Moon Knight : le trailer torturé de la nouvelle mini-série Disney+

Moon Knight : à mi-chemin entre Fight Club et Indiana Jones

Pour la résumer, l’actrice May Calawamy (Layla El-Faouly) souligne que c’est comme si « Fight Club rencontrait Indiana Jones ». Car outre les mystères antiques et les démêlées avec une flopée d’ennemis façon Indy, Steven Grant devra batailler avec ses propres démons. Et pour cause, celui-ci souffre d’un trouble dissociatif de l’identité comme dans le film culte de David Fincher. On a également hâte de voir les pouvoirs de Marc Spector dans la série Disney+.

Pouvoirs que l’on a déjà pu entrapercevoir dans la bande-annonce de Moon Knight qui nous promet des scènes d’action dantesques mais aussi des moments de tension extrême pour le protagoniste principal. Simple employé d’une boutique de souvenirs, celui-ci peine à comprendre ce qui lui arrive, étant incapable de discerner les rêves de la vie réelle.

À noter que la série inclura le personnage Midnight Man qui sera incarné par Gaspard Ulliel, l’acteur français décédé en début d’année à la suite d’un accident de ski.