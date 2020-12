Moon Mark et SpaceX veulent faire des courses de voitures radiocommandées sur la Lune

Les voitures ainsi que d’autres moyens logistiques devraient être transportés vers la Lune dans une fusée SpaceX Falcon 9 en octobre 2021.

Voitures radiocommandées sur la Lune – Crédit : Frank Stephenson / Moon Mark

Moon Mark a l’ambition d’organiser des courses de voitures radiocommandées sur la Lune. Ce projet fou pourra être concrétisé à l’aide des fusées de SpaceX, qui ont déjà emmené deux fois des astronautes sur la Station spatiale internationale, ou encore lancé une Tesla Roadster dans l’espace. Depuis, la voiture et Starman viennent d’effectuer leur première approche sur Mars. La société privée américaine souhaite également faire atterrir des astronautes sur Mars en 2026 grâce à la fusée Starship.

Les courses de voitures radiocommandées sur le sol lunaire, un projet réalisé avec des lycéens

Des lycéens seront au cœur du projet de Moon Mark. En effet, la société organise un concours pour savoir quelles seront les deux écoles à s’affronter sur la Lune. De plus, le designer automobile et critique de design sur YouTube, Frank Stephenson, connu pour des voitures comme la Mini Cooper, la McLaren P1 et la Ferrari F430, aidera les équipes à concevoir leurs voitures. Selon New Atlas, chaque voiture pèsera 2,5 kg, et le mécanisme de déploiement utilisé pour les déposer sur la surface lunaire pèsera 3 kg supplémentaires.

Des équipes d’étudiants du monde entier se disputeront donc l’une des deux places pour la course à la lune lors de tours de qualification, ici sur Terre. Le designer les aidera ensuite à peaufiner leurs dessins pour en faire des voitures de course lunaire télécommandées et fonctionnelles.

Bien sûr, un tel projet ne sera pas entièrement laissé aux mains de simples étudiants. En effet, le fonctionnement interne des voitures a déjà été conçu par Lunar Outpost, il appartient donc aux adolescents de s’occuper du reste. L’atterrisseur Nova-C disposera des outils nécessaires pour communiquer avec la Terre. On peut également s’attendre à voir l’événement retransmis en direct. Si tout se passe comme prévu lors de la conception des voitures, celles-ci pourraient être lancées vers la Lune dès la fin de l’année prochaine.

Source : motor1