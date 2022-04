Morbius : le réalisateur se défend contre les mauvaises critiques

Au box-office et auprès des critiques, Morbius n’est pas très bien reçu. Mais Daniel Espinosa, le réalisateur du film, défend son projet et se dit très fier du travail accompli.

Daniel Espinosa assume son travail sur Morbius – Crédit : Sony Pictures

Après plusieurs reports de Morbius, le long-métrage est enfin au cinéma. Mais ce n’est pas pour le plus grand plaisir de Sony Pictures. Après les immenses succès commerciaux de Venom et Spider-Man : No Way Home, le studio s’attendait sûrement à remplir les caisses. Pourtant, le film galère au box-office. Il faut dire que toutes les critiques sont négatives. Rien que sur Metacritic, sa note est de 36% contre 6,5 sur 10 chez les spectateurs (un score sans doute aidé par la fanbase du Spiderverse). Et Daniel Espinosa, réalisateur de Morbius, répond aux critiques extrêmement mauvaises.

Le réalisateur de Morbius est fier de son travail

Des effets spéciaux critiqués – Crédit : Sony Pictures

Daniel Espinosa assure la promotion de Morbius malgré la frilosité des spectateurs. Il faut dire qu’en face, on trouve des propositions plus intéressantes tirées de comics comme The Batman. Le nouveau long-métrage du Spiderverse déplaît par son intrigue, ses effets spéciaux et le jeu d’acteur de Jared Leto. En plus d’un box-office décevant, les critiques ne suivent pas vraiment. Mais Daniel Espinosa ne compte pas se laisser démonter par ces retours désastreux. En interview pour Insider, le réalisateur prend la défense du film.

Ce que je veux dire, c’est que c’est assez étrange de faire un film aussi [grand] public. J’ai beaucoup de colère contre moi-même donc je suis très critique envers mon boulot. J’essaie toujours de m’améliorer. Mais je suis aussi très fier de ce que j’ai fait. Il y a toujours des passages dans mes long-métrages dont je suis vraiment fier. – Daniel Espinosa

Dans le passé, Daniel Espinosa a réalisé des films comme Easy Money, Sécurité rapproché ou encore Life : Origine inconnue. Des projets plutôt bien reçus. Mais pour le suédois, il semble que Morbius soit un échec. Même si au final, le réalisateur reste fier de son travail sur cette nouvelle entrée pour le Spiderverse.

Source : ScreenRant