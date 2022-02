Morbius : trailer final pour le prochain film du Spiderverse

Nouveau trailer pour le vampire – Crédit : Sony Pictures

Le Spiderverse se met doucement en place. Il faut dire que Sony Pictures compte sur l’engouement du Marvel Cinematic Universe (MCU) mais surtout de l’attrait pour le Peter Parker de Tom Holland. Spider-Man : No Way Home prouve que les fans souhaitent un énorme univers étendu. Et figurez-vous qu’après Venom, le studio prépare la sortie de Morbius. Jared Leto incarne le vampire avec la promesse d’un retour du Vautour de Homecoming, toujours joué par Michael Keaton. En attendant de découvrir cette nouvelle entrée du Spiderverse, place à un nouveau trailer pour Morbius !

Le Spiderverse s’étend, place au nouveau trailer !

Morbius est un vampire et son existence dans le MCU prépare la venue de Blade. Un scientifique devenu une créature assoiffée de sang après avoir tenté de soigner sa maladie du sang en tant que scientifique. Passé d’un type maladroit à un antihéros puissant, les fans découvriront ses pouvoirs spéciaux et son envie d’hémoglobine incontrôlable. On peut le considérer comme Venom dans le Spiderverse. Un “gentil” flirtant avec le mal.

Cette adaptation met en scène Michael Keaton en Vautour ou encore Tyrese Gibson en Simon Stroud, un agent du FBI. Matt Smith joue Milo, un autre vampire. Sony déclare que ce personnage et Morbius sont amis d’enfance. On peut lire : « Né sous le nom de Lucien et atteint de la même maladie du sang que Morbius, ce dernier l’a surnommé Milo après leur rencontre pendant l’enfance. Leur maladie commune donne naissance à un flien fraternel d’une vie ».

A moins d’un nouveau retard, Morbius arrive le 22 mars 2022 au cinéma.

Sony Pictures mise sur un univers étendu

Comme pour le MCU, Sony Pictures souhaite étendre son univers connecté. Les deux se rejoignent pour le plus grand plaisir des fans, plus question de faire cavalier seul pour le studio. Il ne fait aucun doute que l’avenir s’annonce radieux pour les amateurs du Tisseur. De nombreuses productions sont au programme.

Source : YouTube