Mortal Kombat : le réalisateur dévoile son duel favori

Attendu sur HBO Max outre-Atlantique dès demain, Mortal Kombat ne connaît pas encore son sort quant à sa potentielle exploitation française. Pour l’occasion, le réalisateur Simon Mc Quoid est revenu sur son travail et les secrets bien gardés de cette aventure. Avec son univers si particulier, Mortal Kombat promet de marquer les esprits. Entre créatures féeriques, ninjas excités et cyborgs assassins, le public risque d’en avoir plein les mirettes. Mais un duel semble avoir particulièrement marqué le réalisateur : le face à face Sonja / Kano.

Mortal Kombat promet des affrontements redoutables – Crédit : HBO Max

Au cours d’une récente interview, Mc Quoid s’est donc laissé aller à quelques confidences. Ce dernier revient en exclusivité sur sa façon d’aborder cette nouvelle adaptation du jeu vidéo éponyme.

Une aventure prometteuse

Pour McQuoid, Mortal Kombat ne peut pas simplement se résumer à une simple anthologie de scènes violentes. Le réalisateur a imaginé une véritable épopée. En s’appuyant sur un méticuleux travail liant étroitement décors, musique et effets spéciaux, Mc Quoid veut marquer les esprits. “Il s’agit de donner l’impression que le paysage et sa portée sont très vastes, alors vous pouvez faire un combat sale et bâtard – comme le combat Sonja / Kano, qui est l’un de mes combats préférés dans tout le film – et ça tient bien parce qu’il y a une nature expansive à tout. Il s’agit d’équilibrer et d’obtenir tous ces ingrédients correctement” avoue ainsi le réalisateur.

Selon Mc Quoid, la qualité narrative est aussi importante que les scènes de combat elles-mêmes. Cela se ressent d’ailleurs dès les premières minutes du film lors de l’assaut lancé par Sub-Zero avec son clan, en plein cœur d’un Japon féodal, merveilleusement reconstitué pour l’occasion. Le film tient à respecter l’univers instauré dans les jeux vidéos tout en y apportant un sentiment terrien assez fort et ancré. Le réalisateur souhaite en effet que l’on puisse s’identifier malgré un univers onirique et décalé par moment.

Et visiblement, la recette fonctionne à merveille. HBO vient de dévoiler en exclusivité les premières minutes du film et les retours sont franchement enthousiastes. Les fans saluent déjà le remarquable travail de Mc Quoid. Le premier affrontement dopé à l’hémoglobine entre Sub-Zero et son adversaire semble parfaitement répondre aux espérances des amoureux du genre.

À moins de disposer d’un VPN, il faudra encore patienter pour découvrir le résultat ici en France. Mais Mortal Kombat s’annonce d’ores et déjà comme le succès incontournable de ce printemps 2021.

Source : CBR