Moses Ingram menacée de mort, les Jedi survivants de l’Ordre 66, finir tous les Assassin’s Creed sans perdre de vie, c’est le récap’

Interprète de Reva dans la série Obi-Wan Kenobi, Moses Ingram est victime d’un déferlement de haine sur les réseaux sociaux. Dans Star Wars, seuls quelques rares Jedi ont échappé à l’Ordre 66. Enfin, focus sur ce joueur d’Assassin’s Creed qui a fini tous les jeux sans ponctionner sa barre de vie.

Obi-Wan Kenobi : les trolls racistes se déchaînent contre Moses Ingram

Elle campe le rôle de Reva, une antagoniste bien décidée à mettre la main sur Obi-Wan. En raison de sa couleur de peau, Moses Ingram a malheureusement dû essuyer une avalanche de commentaires racistes sur les réseaux sociaux ainsi que des menaces de mort. Après avoir remercié les personnes qui l’ont défendue, elle a confié son amertume face à ce qu’elle considère comme une fatalité. « Personne ne peut rien faire pour arrêter cette haine ».

Ordre 66 : les Jedi qui ont échappé à la purge

Dans l’épisode III, les soldats clones se retournent contre les Jedi, précipitant la chute de la République et l’avènement des Sith. Si la majorité des apprentis, chevaliers et maîtres ont été décimés, certains ont réussi à survivre au tristement célèbre Ordre 66. C’est notamment le cas d’Obi-Wan, Yoda, Grogu mais aussi d’Ahsoka Tano et Kanan Jarrus.

Assassin’s Creed : il achève les 12 jeux sans une égratinure

Hayete Bahadori s’était lancé un sacré défi, celui de terminer les 12 opus d’Assassin’s Creed sans essuyer le moindre dégât. Et après les mots sont venus les actes puisqu’il a bel et bien réussi son pari, vidéos à l’appui. Pour pimenter la chose, il n’avait pas hésité à pousser le niveau de difficulté au plus haut. Ou à compléter impérativement tous les objectifs.

