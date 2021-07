Motorola Edge 20 et 20 Pro : on en sait plus sur les caractéristiques techniques des smartphones !

Motorola dévoilera à la fin du mois juillet les Motorola Edge 20 Lite, Edge 20 et Edge 20 Pro. Alors que nous ne savons pas grand-chose du premier modèle, les spécifications des deux autres ont été dévoilées par l’organisme de certification TENAA.

Motorola Edge 20 et Edge 20 Pro – Crédit : TENAA

Deux smartphones Motorola viennent d’être certifiés par TENAA, XT2143-1 et XT2153-1, et il semble qu’il s’agisse des appareils Edge 20 et Edge 20 Pro. Le premier serait propulsé par un processeur à 2,4 GHz, qui correspond à la fréquence des cœurs principaux du Snapdragon 778G, tandis que la version Pro serait équipée d’un processeur 3,2 GHz, un Snapdragon 870.

De plus, selon le TENNA, les Motorola Edge 20 et Edge 20 Pro seront dotés d’un écran OLED de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. De plus, on sait que la variante Pro sera équipée de 6 Go/8 Go/12 Go de RAM, d’une batterie de 4 230 mAh et d’Android 11. Les deux modèles succèderont directement aux Motorola Edge et Edge+ l’année dernière, qui avaient signé le retour du fabricant sur le segment haut de gamme.

Des capteurs de 108 MP pour les deux modèles !

La TENAA ne donne pas d’informations concernant les capteurs photo, mais des fuites précédentes avaient révélé que les deux smartphones seraient équipés de 3 capteurs photo, dont un capteur principal de 108 MP. Comme on peut le voir ci-dessus, la version standard devrait être équipée d’un téléobjectif, tandis que la version Pro profitera d’un périscope. À l’avant, on retrouverait une caméra selfie de 32 MP.

Côté autonomie, le Motorola Edge ne disposerait que d’une batterie de 3760 mAh, qui semble bien trop petite pour permettre au smartphone de proposer une autonomie correcte. Enfin, on sait que les smartphones arriveront en vert, blanc, noir, argent, bleu et gris.

D’après Evan Blass, les deux smartphones seront dévoilés à la toute fin du mois de juillet en compagnie du Motorola Edge Lite. Nous avons déjà la certitude que tous les modèles seront disponibles en Chine. Cependant, on ne sait pas si ceux-ci seront disponibles en France. En tout cas, nous avions pu tester un de leur successeur l’année dernière, le Motorola Edge.

Source : MySmartPrice