Motorola : un chargeur sans fil et sans socle avec jusqu’à 3 mètres de portée

Les smartphones ont beau être de plus en plus performants, leurs utilisateurs sont bien souvent dépendants d’une prise électrique et d’un câble pour pouvoir les recharger. Pas toujours très pratique lorsque l’on veut utiliser son téléphone. Plusieurs fabricants ont essayé de réfléchir à la question, pour permettre plus de flexibilité aux utilisateurs. Xiaomi (Mi Air Charge, annoncé en janvier 2021) et Oppo ont déjà présenté leurs projets. Et Motorola, qui avait annoncé travailler sur une recharge sans fil innovante il y a quelques mois, a présenté l’avancée de son projet. Ils ont dévoilé une vidéo de démonstration de leur dispositif de recharge sans fil. Cela permettrait de recharger plusieurs appareils en même temps, en restant à plusieurs mètres du boitier de recharge sans fil.

Le chargeur de Motorola permet de charger son téléphone même en étant à 3 mètres du chargeur – Crédits : Motorola

Le Space Charging permet de charger 4 appareils simultanément, à une distance de 3 mètres

Motorola a développé son Space Charging avec GuRu Wireless, qui avait annoncé leur partenariat plus tôt cette année. La technologie utilisée est similaire au Wi-Fi. Il est donc possible de charger son téléphone tout en se déplaçant dans la pièce. Le boitier (qui ressemble à un gros routeur internet) peut repérer un appareil s’il se trouve dans son champ d’émission, qui comprend un angle de 100°, et peut traverser des obstacles comme le papier ou le cuir. Le boitier est également équipé d’un système de bio-monitoring. Cela permet de déclencher les faisceaux de charge uniquement lorsqu’un corps humain est détecté dans la zone de recharge. La vidéo de démonstration montre que le Space Charging pourrait recharger simultanément jusqu’à quatre appareils qui se trouvent dans les 3 mètres en face du boitier..

Difficile de dire si cette technologie pourra être utilisée prochainement. Il faut que le processeur du smartphone soit compatible avec ce type de recharge. Motorola veut équiper ses téléphones avec cette technologie. Et la vitesse de charge semble être inférieure à celle des recharges sans fil actuelles. En effet, les chargeurs de Xiaomi et Oppo délivrent respectivement 5W et 7,5W. Contre en moyenne 18W avec les technologies de charge actuelles. Le chargeur de Motorola se situerait autour de 5W, d’après Digital Chat Station. Un temps de chargement allongé, qui risque de ne pas séduire les utilisateurs habitués à la recharge rapide.

