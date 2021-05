Motorola veut doter ses téléphones de la technologie de recharge sans fil à distance

Motorola a lancé un projet ambitieux visant à doter ses smartphones d’une technologie de recharge à moyenne distance, développée par la startup GuRu Wireless. Elle ne nécessite non seulement aucun câble de recharge, mais également aucun socle de recharge.

GuRu Wireless est un leader mondial des solutions d’alimentation personnalisables par voie hertzienne. Le but de Motorola est d’intégrer cette recharge sans fil par voie hertzienne à ses futurs smartphones.

GuRu Wireless Technology – Crédit : GuRu

La recharge sans fil n’est pas une nouveauté. Cela fait maintenant plusieurs années que les fabricants de smartphones travaillent dessus. Xiaomi a d’ailleurs récemment présenté cette technologie avec le Xiaomi Mi Air Charge, un dispositif de recharge sans fil qui fonctionne à plusieurs mètres de distance.

Grâce à son partenariat avec GuRu Wireless, qui propose une transmission sûre et « personnalisable de l’énergie par voie hertzienne à l’aide de circuits intégrés et de modules propriétaires à ondes millimétriques (mmWave) et de la technologie propriétaire Smart RF Lensing. », Motorola pourrait être le premier fabricant du marché à proposer cette technologie sur ses smartphones.

Une recharge sans fil, vraiment sans fil

Grâce à la technologie RF Lensing de GuRu, les appareils de Motorola pourront être rechargés depuis l’autre bout de la pièce. Cette technologie utilise un système de transfert d’énergie miniature qui permet de l’envoyer avec précision sur une longue distance. Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand Motorola compte équiper ces smartphones avec cette technologie révolutionnaire. Néanmoins, on doute qu’elle arrive avant l’année prochaine.

Ce projet est une initiative intéressante de la part de Motorola, qui évite pourtant habituellement d’ajouter la recharge sans fil à ses téléphones. L’entreprise fait cependant aujourd’hui une avancée majeure en investissant dans une technologie de recharge véritablement sans fil. En effet, elle ne nécessite pas de placer les téléphones sur un socle de recharge.

Ce n’est pas la première fois que Motorola évoque ce projet. Le fabricant avait déjà présenté un prototype nommé « Motorola One Hyper« . Il avait dévoilé une vidéo où l’on pouvait voir deux smartphones charger sans aucun contact avec le chargeur par voie aérienne lorsqu’ils sont placés respectivement à 80 et 100 cm de distance. Ne vous attendez bien sûr pas à une recharge sans fil aussi rapide qu’avec les 67 W du Xiaomi Mi 11 Ultra.

Source : PR Newswire