Mrs Marvel vs Batgirl : les réalisateurs comparent leur travail sur les deux projets

Malgré des lignes créatives très opposées, les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah ont pris un plaisir similaire à travailler sur Mrs Marvel et Batgirl.

Ce sont deux projets d’envergure, attendus par les fans du monde entier. D’un côté, Batgirl, estampillé DC et de l’autre le nouveau projet Marvel : Mrs Marvel. Si une guerre oppose les deux studios pour se tailler la plus grande part du gâteau, cela n’empêche pas les réalisateurs de parler de leur travail sur les deux formats. Car s’ils n’ont en apparence rien à voir, ils ont suscité un enthousiasme similaire chez les deux cinéastes. Exigeants, sombre ou haut en couleur, drolatique ou cynique : les différences sont nombreuses.

Mrs Marvel : une adversaire de taille pour Batgirl ! – Crédit : Marvel

Mais au cours d’une récent entretien, El Arbi et Fallah se sont amusés à partager un peu plus de leurs expériences qui seront, à coup sûr, deux gros blockbusters dans les mois à venir !

Mrs Marvel et Batgirl : deux projets très attendus

« C’est un grand honneur et un immense privilège. Mais ce sont deux projets totalement différents. Si Mrs Marvel est un projet lumineux et coloré, Batgirl est quelque chose de bien plus sombre » explique ainsi El Arbi. « Normal, c’est Gotham ! » renchérit Fallah. « C’est incroyable de voir Leslie Grace donner vie à ce personnage. Nous sommes tombés amoureux de cette figure lorsque nous étions enfants. C’est juste un immense rêve qui se réalise » ajoute El Arbi. « Ça nous fout vraiment la chair de poule » conclut Fallah.

Il semble donc que les réalisateurs se soient autant amusés, malgré des lignes créatives diamétralement opposées. Dans Batgirl, la volonté première semble d’avoir voulu rendre un hommage à l’ère Burton, tout en explorant les méandres psychologiques de chacun des protagonistes. Alors que chez Mrs Marvel, tout a été mis en oeuvre pour offrir un programme plus grand public, pour ne pas dire quasi festif.

Ça sera désormais au public de rendre son verdict lors de la sortie des deux projets. Mais le succès devrait logiquement être rendez-vous. Reste à savoir qui entre Batgirl et Mrs Marvel remportera cette nouvelle manche disputée entre les deux studios.

Source : Screenrant