Ms. Marvel : que disent les premiers avis de la série Disney+ ?

Disney+ prépare un programme chargé pour les prochains jours. La mini-série Obi-Wan Kenobi débute le 27 mai et à partir du 8 juin, les spectateurs découvriront Ms. Marvel. Le trailer dévoile les images de cette production centrée sur un héroïne très populaire des comics. Pour l’occasion, ses pouvoirs ont même été modifiés. Mais cette mini-série est-elle à la hauteur des précédents programmes acclamés par les fans comme WandaVision ou Loki ? Certains spectateurs découvrent les 2 premiers épisodes en avant-première, voici ce que rapportent ces heureux privilégiés !

Deux premiers épisodes globalement bien reçus

La presse/influenceurs ont pu voir les deux premiers épisodes de Ms. Marvel, l’occasion pour les chanceux de donner leurs avis. Joshua Ryan de FandomWire semble convaincu : « C’est étroitement lié au MCU mais très différent de ce qu’ils produisent habituellement. C’est créatif, fantaisiste et la représentation la plus fidèle de la vie d’un adolescent dans cet univers ». Cris Parker, 400 000 abonnés sur YouTube et TikTok, se montre également enthousiaste : « Ms. Marvel est un spectacle tellement fun ! Kamala Khan, incarnée par Imani Vellani, est une fan de Marvel instantanément indentifiable. Les gens vont l’adorer, elle est de sa famille ! Le plus surprenant reste le ton, le style, c’est optimiste et un peu sombre. Je suis accro ». Herbe Scribner du média Axios parle d’une mini-série « très rafraîchissante et légère » permettant une « grande pause pour donner aux spectateurs une idée de ce que le reste du monde traverse, la façon dont les Avengers sont perçus ».

Rayyan de CineGeekNews estime que Ms. Marvel ressemble à Spider-Man : Homecoming, décrivant Kamala Khan comme une « nerd amoureuse des Avengers ». Selon lui, ces deux premiers épisodes parlent de « la lutte pour son identité comme pakistanaise et musulmane en Amérique ». Pour finir, hzjoe, 350 000 abonnés sur TikTok, est très content : « Les deux premiers épisodes de Ms. Marvel dépassent mes attentes. C’est un programme amusant et sain. Il a un style différent du reste du MCU ce qui était génial à voir. Ce sera certainement populaire auprès d’un jeune public ».

Mais le mieux reste de vous faire votre avis. Rendez-vous à partir du 8 juin sur Disney+ !

