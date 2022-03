Ms. Marvel : une première bande-annonce et une date de sortie pour la série Marvel !

Ms. Marvel – Crédit : Marvel Entertainment

Les amateurs des comics le savent : Ms. Marvel possède des pouvoirs redoutables et insoupçonnés. Auto-médication, puissance de frappe, capacité de changer de forme à sa guise… La super-héroïne a un gros potentiel et s’apprête à faire son arrivée en fanfare dans le MCU. En effet, un programme dédié au personnage prendra la suite de Moon Knight sur Disney+. Il s’agira d’une mini-série composée de six épisodes avec Bisha K. Ali à la baguette.

Nommé sobrement Ms. Marvel, ce contenu mettra en scène la jeune Iman Vellani pour son premier rôle. Et comme nous l’apprend la bande-annonce fraîchement dévoilée, la diffusion de la série démarrera le 8 juin 2022. Nous y suivrons donc Kamala Khan, une adolescente américaine de confession musulmane vivant à Jersey City. Cette dernière a bien du mal à se faire une place dans le cocon familial et au lycée, certains de ses petits camarades la trouvant bien étrange.

Ms. Marvel : voici le premier trailer de la série Marvel

Outre ses bonnes notes et sa passion pour le gaming et les fan-fictions, la jeune fille a un penchant très prononcé pour les super-héros avec une appétence particulière pour Captain Marvel. Sa vie va alors complètement basculer quand elle va comprendre qu’elle possède également des pouvoirs surnaturels. De quoi l’aider à affronter les défis de l’adolescence avec plus de facilités… ou pas ? Car concilier l’école et sa vie de famille avec des pouvoirs qu’elle doit encore apprivoiser est loin d’être une mince affaire.

« J’ai toujours cru que je voulais ce genre de vie. Mais j’avais jamais imaginé tout ça », souligne d’ailleurs Ms. Marvel dans le trailer. Découvrez sans plus tarder la première bande-annonce de cette série rafraîchissante qui devrait permettre de préparer le terrain avant The Marvels. La jeune héroïne pourrait d’ailleurs au centre du MCU à l’avenir. Plusieurs éléments laissent effectivement penser que Ms. Marvel a le potentiel pour succéder à Captain America.