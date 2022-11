MSI casse le prix des PC Raider GE66 et Katana GF76 pour le Black Friday

MSI propose de nouvelles offres pour le Black Friday : les PC Raider GE66 et Katana GF76 sont désormais à prix réduits ! On vous explique tout sur ces ordinateurs portables d’exception dans cet article.

Profitez du Black Friday pour vous procurer un PC haut de gamme, parfaitement calibré pour le gaming, et ce, à prix réduit ! En effet, pendant quelques jours, MSI vous propose par exemple le PC portable Raider GE66 12UE-657FR pour seulement 1998€ au lieu de 2049,99€.

Cadencé par un processeur Intel® Core™ i9 de 12ème génération, ce PC offre des performances exceptionnelles grâce notamment à son architecture hybride et ses 14 cœurs. Il propose également une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 pour une image au top et des sessions de gaming immersives. Il est doté d’un écran 15,6” et propose une résolution FHD (1920 x 1080) avec un taux de rafraichissement de 360Hz. Parmi toutes les technologies proposées par ce PC haut de gamme, on note également :

Le Ray Tracing pour simuler le comportement physique de la lumière et donner un rendu cinématographique à vos contenus et jeux vidéo.

La technologie MSI Overboost pour combiner les puissances du CPU et du GPU.

Le Cooler Boost 5 pour un refroidissement extrême grâce à 2 ventilateurs et 6 caloducs.

Une batterie de 99,9Whr, soit la limite légale pour prendre l’avion.

Le Katana GF76 à prix réduit pour le Black Friday chez MSI

Pendant le Black Friday, vous pouvez également vous procurer chez MSI le Katana GF76 12UE-641FR pour seulement 1299,99€ au lieu de 1399,99€. Une réduction de -100€ à ne pas rater sur ce PC qui saura répondre à toutes vos attentes.

Conçu pour le gaming, le PC Katana GF76 propose un processeur Intel® Core™ i7 de 12ème génération avec une architecture hybride, 14 cœurs et 30% de performances en plus. En supplément de sa carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 3060, il propose une intelligence artificielle comme le DLSS pour un rendu graphique exceptionnel notamment grâce au Ray Tracing.

Le PC propose également un taux de rafraîchissement de 144Hz pour une fluidité sans pareille. Enfin, il propose également un système de refroidissement Cooler Boost 5 avec 2 ventilateurs et 6 caloducs.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par MSI.