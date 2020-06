Mulan : la date de sortie du film Disney repoussée au 21 août 2020

Nous le savions depuis le mois de mars : à cause de la pandémie en cours dans le monde, les studios Disney ont pris la décision de repousser à une date indéterminée la sortie des films Mulan, Les Nouveaux Mutants et Affamés. En effet, ils avaient bel et bien anticipé la fermeture des salles de cinéma et ses répercussions pour l’industrie du cinéma. La sortie du remake de Mulan, dont voici la bande-annonce, était prévue pour mars 2020. Elle a ensuite été déplacée au 24 juillet, puis a été annulée de nouveau. Nous savons désormais qu’elle sera retardée jusqu’au mois d’août.

Ce sont les présidents de Disney, Alan Horn et Alan Bergman qui ont annoncé la nouvelle : « Bien que la pandémie ait changé nos plans de sortie pour Mulan et que nous continuerons à être flexibles en fonction des conditions, cela n’a pas changé notre croyance en la puissance de ce film et son message d’espoir et de persévérance ». Ils ont confiance en la qualité de leur œuvre : « Un film magnifique, épique et émouvant, qui est tout ce que l’expérience cinématographique devrait être ».

Yifei Liu dans le rôle de Mulan et Jet Li dans le rôle de l’empereur

Le film, réalisé par Niki Caro, relate l’histoire de Mulan, jouée par l’actrice Yifei Liu. Le casting est également composé de Donnie Yen dans le rôle du commandant Tung, de Jason Scott Lee dans le rôle de Böri Khan et de Yoson An qui joue le personnage de Xianniang. Le rôle de l’empereur, quant à lui, sera tenu par l’acteur Jet Li.

Mulan n’est pas le seul film à subir les conséquences de la pandémie mondiale et d’autres œuvres, comme Black Widow, sont attendues avec impatience. Les salles devraient ouvrir aux États-Unis à partir du mois de juillet. Le film sortira probablement le 21 août, selon THR.

