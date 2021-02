NASA : découvrez le premier panorama de Mars capturé par le rover Perseverance

Le rover Perseverance de la NASA vient de partager le premier panorama de la planète Mars qu’il ait capturé depuis son atterrissage le 18 février dernier. Ses caméras de navigation ont pris six photos individuelles avant de les envoyer sur Terre.

À quoi ressemble le nouveau domicile de Perseverance ? Le rover de la NASA s’est posé avec succès le 18 février dernier après plusieurs longues minutes de terreur pour les équipes de la mission Mars 2020 qui redoutaient le pire. Perseverance va ainsi pouvoir se mettre au travail et rechercher des traces de vie ancienne sur la surface martienne.

Le rover Perseverance sur la planète Mars – Crédit : NASA / JPL-Caltech

En attendant, il fallait bien que le rover nous présente son nouvel environnement dans lequel il va désormais évoluer pendant deux ans au minimum. Il a donc capturé son tout premier panorama de Mars le 20 février. En réalité, il a pris six photos individuelles à l’aide de ses caméras de navigation, aussi appelées Navcams. Ces images ont été envoyées sur Terre avant d’être assemblées afin de ne former qu’un seul panorama.

Perseverance, un rover scientifique et un photographe amateur à ses heures perdues

La NASA vient de partager la vidéo de l’incroyable atterrissage du rover Perseverance sur Mars. Vous pouvez y découvrir les moments les plus importants, du déploiement du parachute jusqu’au contact avec le sol martien. De plus, l’agence spatiale américaine a également publié d’autres données intéressantes. Parmi celles-ci, on retrouve notamment de nombreux clichés des premiers jours de Perseverance sur la planète rouge. Il y a également ce magnifique panorama qui nous permet de découvrir la surface de Mars comme si nous y étions.

Le panorama de la surface de Mars capturé par le rover Perseverance – Crédit : NASA / JPL-Caltech

Bien entendu, le rover de la NASA continuera à prendre autant de photos et de vidéos que nécessaire afin de documenter l’environnement martien de la manière la plus précise. D’ailleurs, Perseverance enregistrera aussi pour la toute première fois les sons de Mars à l’aide de deux microphones. En tout cas, les scientifiques peuvent déjà commencer à étudier les roches capturées en photo. Ce sont celles du cratère Jezero dans lequel Perseverance a atterri. Celui-ci était auparavant un immense lac à la surface de Mars. Il ne fait donc aucun doute qu’il renferme des secrets très importants pour la recherche de vie ancienne.

Enfin, le rover Perseverance n’est pas tout seul. Il a atterri avec un petit hélicoptère surnommé Ingenuity qui vient d’ailleurs de donner de ses nouvelles. Avec un poids de seulement 2 kg, Ingenuity a pour mission de réaliser le tout premier survol de Mars.

Source : Space.com