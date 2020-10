NASA et SpaceX : lancement repoussé pour le premier vol habité opérationnel de Crew Dragon

La capsule Crew Dragon au sommet de la fusée Falcon 9 – Crédit : SpaceX

La NASA a prévu six missions en collaboration avec SpaceX. Crew-1 est la toute première. Elle va envoyer trois astronautes de la NASA (Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker) et un astronaute japonais de la JAXA (Soichi Noguchi) vers l’ISS. Initialement prévu pour le 31 octobre à 8 h 40 du matin heure française, le décollage a finalement été repoussé par l’agence spatiale américaine.

La mission Crew-1 sera lancée à la mi-novembre au plus tard

Le lancement de la mission Crew-1 est maintenant prévu pour le début du mois prochain, voire la mi-novembre. La NASA a expliqué dans un communiqué que ce délai permettra à SpaceX de terminer tous les tests matériels nécessaires de la fusée Falcon 9. En effet, la société fondée par Elon Musk doit résoudre un problème rencontré lors d’une tentative de lancement. Cette mission n’était cependant pas en lien avec la NASA.

Le premier vol habité de la société privée SpaceX était dans le cadre de la mission Demo-2 qui servait de test pour valider la capsule Crew Dragon et la fusée Falcon 9. Fin mai, les astronautes Bob Behnken et Doug Hurley ont décollé en direction de l’ISS à bord de Crew Dragon. Ce décollage était historique car il marquait le début d’un partenariat entre la NASA et une entreprise privée. C’était aussi le premier décollage depuis le sol américain en 9 ans et l’utilisation d’une nouvelle navette spatiale depuis 40 ans d’exploration spatiale. Les astronautes américains sont revenus sur Terre le 2 août dernier après deux mois de mission à bord de la Station spatiale internationale.

Enfin, les quatre astronautes de Crew-1 décolleront depuis le complexe de lancement 39A du centre spatial Kennedy en Floride. Comme la coutume le veut, ils ont déjà baptisé leur capsule Resilience. Si vous vous souvenez, Bob Behnken et Doug Hurley avaient nommé leur capsule Endeavour. La mission Crew-1 marquera un tournant important pour la NASA et SpaceX qui vont pouvoir envoyer régulièrement des astronautes dans l’espace sans avoir à passer par la capsule russe Soyuz.

Source : The Verge